Feyenoord rakiplerini geride bırakmak istiyor ve Mika Mármol'a dikkat çekici bir söz veriyor

Mika Mármol, Feyenoord'u tercih ederse, sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahneye çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda doğrudan ilk 11'de yer alabilecek. Rotterdam ekibi, bu beklentiyle rakiplerini geride bırakmayı umuyor.

Feyenoord Transfermarkt, Pazartesi sabahı X'te bunu yazdı. Genellikle güvenilir haber kaynağı olan Transfermarkt, kulübünün yurt dışındaki çeşitli kulüplerle rekabet halinde olduğunu biliyor.

"Mármol'u kadrosuna katmak için Feyenoord'un rakiplerini geride bırakması gerekiyor: Deportivo de La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol ve Celta de Vigo, İspanyol defans oyuncusuna sözleşme teklif etti."

"Feyenoord en iyi plana sahip gibi görünüyor: Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve ilk 11'de yer alma ihtimali," diyor Feyenoord Transfermarkt, ki son zamanlarda haberlerini genellikle büyük taraftar sitesi FR12 üzerinden yayınlıyor.

Feyenoord’un Mármol’a ilk 11’de yer vaat etmesi biraz dikkat çekici, zira Rotterdam ekibi hâlâ yeni bir teknik direktör arıyor.

Mármol, Las Palmas'ta forma giyen 24 yaşındaki bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da oynayabiliyor. İspanyol oyuncunun sözleşmesi sona ermek üzere ve bu nedenle teknik direktör Dévy Rigaux için ilgi çekici bir seçenek.

Feyenoord'un ilgisini çeken savunma oyuncusu, gençlik yıllarında bir süre FC Barcelona'nın altyapısında yer aldı ve yıllar sonra İspanya şampiyonuna geri döndü. B takımından A takıma yükselen Mármol, 2021/22 sezonunda bir dakika süre aldı.