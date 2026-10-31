Feyenoord, PSV ve NEC, Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ikinci turundaki maçlarını daha ileri bir tarihte oynama seçeneğini kullanacak. Bunu Voetbal International bildirdi.

İkinci tur maçları başlangıçta 1, 2 ve 3 Aralık'a planlanmıştı. Ancak Avrupa kupalarında mücadele eden kulüpler, maçlarını 15, 16 veya 17 Aralık'a erteleme imkânına sahip.

Voetbal International'a göre Feyenoord, PSV ve NEC bu imkândan yararlanmak istiyor. Ajax ve FC Twente de aynı seçeneğe sahipti ancak ertelemeyi tercih etmedi. AZ ise teklifi kabul edip etmeyeceğine daha sonra karar verecek.

Kupa kurasında Feyenoord, deplasmanda GVVV ile eşleşti. PSV evinde Vitesse'yi ağırlayacak, NEC ise Excelsior ‘31'e konuk olacak. İlk bakışta en zorlu kura gibi görünmese de kulüpler maçlarını aralık ayının daha ileri bir tarihinde oynamayı tercih ediyor.

Ajax ve FC Twente için erteleme zaten baştan bir seçenek değildi. Çünkü Konferans Ligi'nde 17 Aralık'ta bir maç haftası daha var. Bu nedenle Ajax, evinde FC Den Bosch'a karşı; FC Twente ise deplasmanda Fortuna Sittard'a karşı oynayacağı kupa maçına aralık ayı başında çıkacak.