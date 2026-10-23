Feyenoord, PSV karşısında 186 gün sonra 36 kez millî olan oyuncusundan yeniden yararlanabilecek

Jakub Moder'in PSV maçı için Feyenoord'un maç kadrosuna döndüğünü, dev karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Giovanni van Bronckhorst açıkladı.

Moder, bu sezonun hazırlık döneminde sakatlandı. O tarihten bu yana forma giymedi ancak önümüzdeki pazar Eindhoven'da sahalara dönebilir.

Polonya millî takımında 36 kez forma giyen oyuncu, geçen yaz dizinden ameliyat olmak zorunda kaldı ve Feyenoord'dan toplamda 180 günden fazla uzak kaldı.

Moder, geçen sezon da sırtındaki fıtık nedeniyle altı aydan uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ocak 2025'teki transferinden bu yana kulübün 53 maçını kaçırdı.

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Moder, Feyenoord formasıyla şu ana kadar 30 maça çıktı. Bu maçlarda beş gol attı ve üç asist yaptı.

Van Bronckhorst, PSV maçı öncesindeki basın toplantısında "Bir buçuk haftadır yeniden bizimle antrenman yapıyor. Önümüzdeki pazar maç kadrosunda yer alacak" dedi.