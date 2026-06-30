Feyenoord, piyasa değeri 10 milyon avro olan bir oyuncuyu tamamen bedelsiz olarak kadrosuna kattı

MikaMármol, resmen Feyenoord’un oyuncusu oldu. 24 yaşındaki stoper, Las Palmas’tan bedelsiz transfer oldu ve Rotterdam’da 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Eski FC Barcelona altyapısı oyuncusunun transferi bir süredir beklenen bir gelişmeydi, ancak artık kesinleşti. Sol ayaklı oyuncu, Feyenoord savunmasının yeni çekirdeğinin yarısını oluşturacak.

"Feyenoord'un bana çizdiği genel tablodan ikna oldum," diyor Rotterdam ekibinin kulüp kanallarına. "Bu yüzden Feyenoord'da çok çabuk iyi bir hisse kapıldım ve artık her şey kesinleştiğine göre, bu formayla oynamaya sabırsızlanıyorum."

"Burada başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım," diyor kararlı bir ses tonuyla. "İlk kez İspanya dışında oynamak benim için alışma süreci gerektirecek, ama aynı zamanda Rotterdam'ı yeni evim haline getirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum."

"Tıpkı yeni takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmayı çok heyecanla beklediğim gibi. De Kuip’te ilk dakikalarımı geçirebilmenin de benim için özel bir an olacağını biliyorum."

Bu, Mármol için gerçekten de İspanya dışındaki ilk macerası olacak. Barselona’nın sadece birkaç kilometre kuzeybatısında doğan savunma oyuncusu, henüz genç yaşta ünlü La Masia’ya kabul edildi.

Sonunda Barcelona B’de üç sezon boyunca forma giydi ve orada takımın değerli bir as oyuncusu haline geldi. 15 Mayıs 2022’de Alejandro Balde’nin yerine oyuna girerek A takımdaki ilk maçına çıktı.

Barcelona’da pek fazla şans bulamayan Mármol, daha fazla süre alabilmek için Andorra’ya transfer oldu. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 10 milyon avro olan Mármol, buradan Las Palmas’a transfer oldu. Bu kulüpte iki sezon boyunca LaLiga’da forma giydi.