Feyenoord oyuncusu, FC Groningen karşısında 342 gün sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı

Feyenoord, Cumartesi günü evinde FC Groningen ile oynayacağı maçta Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıra için mücadelesine devam edecek. Robin van Persie kadrosunu açıkladı. Gernot Trauner, Rotterdam ekibinin ilk on birine geri dönüyor. Uzun süren aşil tendonu sakatlığından dönen Avusturyalı oyuncu, 18 Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez Feyenoord formasıyla bir maça başlıyor.

Timon Wellenreuther, Groningen karşısında kaleyi koruyacak. Givairo Read tekrar maç kadrosunda yer alıyor, ancak sağ bekte Mats Deijl başlıyor. Anel Ahmedhodzic sakat olduğu için Tsuyoshi Watanabe, savunmanın ortasında Trauner ile ikili oluşturacak. Jordan Bos, savunmanın sol kanadında görev alacak.

Oussama Targhalline, Feyenoord orta sahasında kontrolü sağlamalı. Luciano Valente de Thijs Kraaijeveld gibi ilk 11'de yer alıyor. Genç oyuncu, sakatlığı nedeniyle bu sezon bir daha forma giyemeyecek olan Jakub Moder'in yerini alıyor.

Anis Hadj Moussa, sağ kanattan tehlike yaratacak, ortalar yapacak ve bireysel hareketler sergileyecek isim olacak. Sol kanatta ise Tobias van den Elshout, Raheem Sterling'in yerine tercih edildi. Ayase Ueda ise en geride oynayan forvet olacak.

Feyenoord kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

FC Groningen kadrosu: Vaessen; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; De Jonge, Land, Van der Werff, Taha, Schreuders, Van Bergen.