Feyenoord oyuncusu, bir yıl boyunca hiç sahaya çıkamamasının ardından Eredivisie’deki başka bir takıma transfer olabilir

Taraftar sitesi FR12’nin haberine göre, Fortuna Sittard, Shiloh 't Zand’ı Feyenoord’daki umutsuz durumundan kurtarmak istiyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon A takımda tek bir dakika bile forma giymedi.

Rotterdam doğumlu 't Zand, Feyenoord'un altyapısında her zaman büyük bir yetenek olarak gösterilmişti, ancak hiçbir zaman A takımda kendine yer bulamadı.

Feyenoord, 't Zand'ı FC Dordrecht'e kiralamış ve burada mükemmel bir performans sergilemişti, ancak Heracles Almelo'ya yapılan yeni kiralama daha az başarılı oldu.

Bu nedenle 't Zand, geçen yıl erken bir şekilde Feyenoord'a geri döndü. 2025 yazında Dennis te Kloese, bu sağ ayağı elinden çıkaramadı ve bu nedenle 't Zand, genç takımda kalmak zorunda kaldı.

't Zand, tüm sezon boyunca Feyenoord U21 kadrosunda yer aldı. Ayrıca sakatlıklar nedeniyle maçların büyük bir bölümünü kaçırdı.

't Zand'ın De Kuip'teki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 300.000 avro.

Feyenoord, 't Zand'ın Fortuna'ya transferine izin vermeye hazır, ancak bunun için Limburg'lu kulübün 't Zand'ı kalıcı olarak kadrosuna katması şart.