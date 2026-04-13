Feyenoord oyuncuları sosyal medyada toplu olarak tepki gösteriyor: 'Saçma'

Feyenoord kadrosu, Hollanda hakemleriyle artık tamamen hesaplaşmış görünüyor. FC Volendam ile oynanan 0-0 berabere biten maçta yaşanan birçok tartışmalı anın ardından, NEC karşısında (1-1) yine şüpheli bir an yaşandı.

Feyenoord kampında Serdar Gözübüyük hakkında büyük bir öfke ve tepki hakim. Hakem, Philippe Sandler'e kırmızı kart yerine sarı kart göstermeye karar verdi ve Rotterdam'da bu durumdan oldukça kızgınlar.

Pazar günü maçta bile bulunmayan Anel Ahmedhodzic, maçın bitiş düdüğünden birkaç dakika sonra Instagram Stories'de öfkesini dile getirdi. Bosnalı oyuncu, hakem kararından kesinlikle memnun değildi.

"İnanılmaz...", diye yazdı ESPN'in paylaştığı tartışmalı anın görüntülerine eklediği başlıkta. "VAR varken bile hala yanlış karar vermek. Hangi dünyada bu kırmızı kart değil?", diye sordu uzun boylu stoper yüksek sesle. Mesajına kızgın bir emoji ekledi.

Birçok Feyenoord oyuncusu da onu takip etti. Givairo Read, Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Gonçalo Borges ve Shaqueel van Persie de Instagram Stories üzerinden görüşlerini paylaştı.

"Saçma," dedi Van Persie junior. O da şaşkın olan Read, videonun altına sadece gülen yüzler koydu. Valente, Feyenoord'un basın toplantısında dile getirdiği görüşünü tekrarladı. "Ne utanç verici."

Watanabe ise Instagram'da bir paylaşım bile yaptı. “Bu sonucu ve alınan kararı kabul etmekte zorlanıyorum, ama devam etmeliyiz.”