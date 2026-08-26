Mikos Gouka, Feyenoord'un Chido Obi transferi için gerçekten girişimde bulunduğunu düşünmüyor. Kulübü yakından takip eden gazeteci, bunu çarşamba günü AD Voetbalpodcast'te söyledi. Manchester United'ın forveti, salı günü De Telegraaf tarafından olası bir transfer olarak gösterilmişti.

Obi'nin başka bir yerde tecrübe kazanmasına izin verilebilirken, Feyenoord da bir seçenek olarak öne sürüldü. Nijerya kökenli Danimarkalı forvet, 2024'te Manchester United'a geçmeden önce kısa bir süre Arsenal'de forma giymişti.

Gouka'ya göre Feyenoord'un elinde zaten yeterince santrfor bulunuyor. ''Bu yüzden biz de bununla ilgili yazmadık. O zaman elinizde çok fazla oyuncu olur, özellikle de Shaqueel van Persie'nin de içinde bulunduğu yaş kategorisinde. Bir yetenek daha almak saçmalık olur. Bunu ancak bir sakatlık varsa ya da bir oyuncunun ayrılacağını biliyorsanız yaparsınız.''

''Feyenoord'un Hollanda'nın gol kralı Ayase Ueda'sı var. Ayrıca yaklaşık on milyon avroya mal olan Ferri transfer edildi. Feyenoord'da düşünce şu: Ueda ayrılırsa, birinci santrforun o olması gerekir. Van Persie sezon içinde gelişmeli ve Tengstedt'in de hâlâ satılması gerekiyor'', diyerek durumu netleştirdi Feyenoord muhabiri.

Gouka'ya göre Bart Nieuwkoop ile Jakub Moder de bu yaz ayrılabilir. Ancak yaklaşan transfer dönemi son tarihi ve kadrodaki çeşitli sakatlıklar nedeniyle bu kolay bir görev değil.

''Moder bu ay artık fit hale gelmeyecek. Bu yüzden böyle oyuncuları satmak zor olacak'', diyerek Gouka, Feyenoord'un mevcut durumuna ilişkin analizini noktaladı.