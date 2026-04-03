Feyenoord Meksika turuna mı çıkıyor? 'Bu pahalı yabancı oyuncular da gözlemlendi'

Son günlerde ülkeden gelen haberlere göre Feyenoord, Meksika pazarını araştırıyor. Bu durum, genel menajer Dennis te Kloese’nin önümüzdeki yaz Rotterdam kulübünün transfer edeceği oyuncular konusunda yine ipleri elinde tutacağına dair izlenimi güçlendiriyor.

Daha önce, Chivas ve Meksika milli takımının kalecisi Raúl Rangel'in Feyenoord'un yeni birinci kalecisi olarak gündemde olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) ve Ozziel Herrera (Tigres) de son dönemde Feyenoord'un scout ekibi tarafından yakından izlendiği söyleniyor. İlk bakışta bunlar oldukça pahalı oyuncular.

Beş kez milli olan Mora, yaşına rağmen Club Tijuana formasıyla 49 resmi maça çıkmış 17 yaşındaki bir orta saha oyuncusu. Son zamanlarda FC Barcelona ve Real Madrid gibi İspanyol devleriyle de adı anılıyordu.

Lira, 22 kez Meksika milli takımında forma giymiş 25 yaşındaki bir defansif orta saha oyuncusu. Herrera ise 7 kez milli formayı giymiş 24 yaşındaki bir kanat oyuncusu.

Te Kloese, geçmişte uzun yıllar Meksika'da, özellikle Chivas ve Tigres'te çalışmış ve ayrıca Meksika Futbol Federasyonu'nda da görev almıştır.

Bu, Hollandalı yöneticiye geniş bir ağ kazandırdı ve son yıllarda bu ağı Feyenoord için birkaç kez kullandı, ancak başarısı değişken oldu.