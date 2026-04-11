Feyenoord, Marcos Senesi'nin muhteşem transferi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor

Marcos Senesi, istediği kulübü seçme şansına sahip. AFC Bournemouth'un savunma oyuncusu, bu sezonun ardından İngiliz üst liginde bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilir; Tottenham Hotspur da bu konuda somut adımlar atıyor. Ancak eski kulübü Feyenoord bu durumdan pek memnun değil, çünkü yıllar önce kararlaştırılan satış payı büyük olasılıkla tek kuruş bile getirmeyecek.

Transferpazar uzmanı Matteo Moretto Cumartesi günü, Senesi'nin menajerlerinin Chelsea, Manchester United ve dolayısıyla Spurs ile yakın temas halinde olduğunu yazdı. Moretto, "Diğer kulüplerin şansı çok daha az" diyor.

Senesi, 2022 yazında Feyenoord'dan Bournemouth'a transfer oldu. Bournemouth, en az on beş milyon euro ödedi ve Senesi kısa sürede takımın bel kemiği haline geldi. Şu ana kadar The Cherries formasıyla 122 maça çıkan Senesi, cumartesi günü savunmanın merkezinde yer alırken, lider Arsenal'i 1-2 yenerek sürpriz bir galibiyet elde etti.

Feyenoord ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde Rotterdammers, yüzde on beşlik bir satış payı şartını kabul ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda Senesi'nin Juventus ile adı anıldığında Feyenoord bu durumdan yararlanacak gibi görünüyordu.

Ancak bir satış hiç gerçekleşmedi ve şu anda sözleşme uzatması da oldukça uzak görünüyor. 28 yaşındaki Senesi, kulüpler arasında seçim yapma şansına sahip ve daha önce bir adım atmak istediğini belirtmişti. Tottenham, Premier League'den düşmeyi önleyebilirse bir seçenek olarak görünüyor.

Şu ana kadar Arjantin milli takımında üç kez forma giyen Senesi, 2019 yılında Eredivisie'ye geldi. San Lorenzo'ya yaklaşık yedi milyon euro ödeyen Feyenoord'da, kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

De Kuip'te geçirdiği süre boyunca herhangi bir kupa kazanamasa da, Senesi, Mayıs 2022'de Conference League finaline ulaşan takımın önemli bir parçasıydı.