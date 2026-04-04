Feyenoord'lu oyuncunun kardeşi Ajax'ta ilk maçına çıktı: "Bu seviyede oynayabileceğimi kanıtladım"

Kennynho Kasanwirjo, milli maç arası sırasında Ajax 1 takımında forma giyme fırsatı buldu. Feyenoord'da forma giyen Neraysho Kasanwirjo'nun (24) 18 yaşındaki kardeşi, hatta gayri resmi olarak ilk maçına çıktı.

Ajax Showtime ile yaptığı röportajda yetenekli savunma oyuncusu, geçtiğimiz haftaları değerlendirdi. Kasanwirjo, FC Volendam ile oynanan hazırlık maçında (2-2) ilk 11'de yer aldı.

"İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum ve teknik ekipten ve oyunculardan övgüler aldım," diyor Kasanwirjo. "Çok gurur verici bir andı."

Amsterdamlı oyuncu, yıllardır Ajax'ın A takımında oynamayı hayal ediyordu. "10 yaşından beri bu kulüpte oynuyorum ve şimdi birdenbire normalde televizyonda gördüğünüz tüm oyuncularla birlikte oynuyorum. Bu çok güzeldi."

"Bu seviyede iyi uyum sağlayabiliyorum. A takımla da antrenman yaptım ve bu seviyeye ayak uydurabileceğimi gösterdim," diyor Kasanwirjo kendinden emin bir şekilde.

Kasanwirjo, önümüzdeki yıllarda Ajax'ta kendini daha da geliştirmeyi umuyor. “Burası benim için iyi bir ortam ve bazı çocukları sekiz-dokuz yıldır tanıyorum.”

Kennynho, halen Feyenoord ile sözleşmesi bulunan ağabeyi Neraysho’dan altı yaş küçük. Bu sezon Fortuna Sittard’da kiralık olarak oynuyor.