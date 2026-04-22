Feyenoord'lu oyuncu kısa süre önce futbolu bırakmayı düşündü: "Birkaç kez düşündüm"

Gernot Trauner, Feyenoord'a geri döndüğü için mutlu. Avusturyalı savunma oyuncusu, kulübün kanallarında yayınlanan kapsamlı bir röportajda bunu dile getirdi. "Eczacı" lakaplı oyuncu, uzun süren rehabilitasyon süreci boyunca birkaç kez futbolu bırakmayı düşündü.

Şu anda 34 yaşında olan Trauner, Feyenoord'da oyuncu olarak geçirdiği son aylarını yaşıyor. Taraftarların sevgilisi, geçen sezonun sonunda aşil tendonunda sorun yaşadı.

Kısa bir süre sonra da dizini burktu. Sonunda Trauner ameliyat olmak zorunda kaldı. NEC (1-1) maçında, tecrübeli oyuncu on bir ay sonra Feyenoord'un resmi bir maçına geri döndü.

Trauner, geride bıraktığı zorlu dönem hakkında açık sözlü. “Birkaç kez bırakmayı düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, sık sık bu tür düşüncelerim vardı.”

Yine de Trauner pes eden biri değil. “Her zaman umut vardı. Geçen sezonun son maçı benim son maçım olamazdı. O zaman her şey yolundaydı ve birdenbire artık futbol oynayamayacaktım. Bu, kabul edemeyeceğim bir şeydi.”

“Psikolojik yardım almadım, ama çevremdeki insanlar bana çok destek oldu. Her zaman çok sabırlı davrandılar ve bana her zaman inandılar,” diye bitiriyor deneyimli stoper.

Feyenoord, Cumartesi öğleden sonra Eredivisie'de FC Groningen ile evinde bir maç oynayacak. Bu maç, ikinci sıra mücadelesinde önemli bir karşılaşma olacak.