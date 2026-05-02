Feyenoord'lu oyuncu artık Dünya Kupası'nı düşünmüyor: "Benim zamanım gelecek"

Givairo Read, Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı artık umutsuz görüyor. Hollanda'nın en yetenekli sağ bekçisi, ESPN'e verdiği röportajda bunu dile getirdi. 19 yaşındaki Feyenoord oyuncusu, pozisyonunda rekabetin çok yoğun olduğunu kabul ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Read aylar süren bir aradan sonra Feyenoord'a geri döndü. Gerçekçi bir bakış açısına sahip olan Amsterdamlı oyuncu, Dünya Kupası'na katılma şansı olduğunu düşünmüyor.

"Dürüst olmak gerekirse, kafamda Dünya Kupası hiç yok. Daha önce hiç katılmadım ve benim pozisyonumda çok iyi oyuncular var. Tabii ki izleyeceğim," diyor Read.

Şu anda Read'in önünde Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool) ve Lutsharel Geertruida (Sunderland) gibi bir dizi üst düzey oyuncu bulunuyor.

“Buna şanssızlık demek istemem, çünkü özellikle Dumfries Hollanda milli takımı için çok önemli bir oyuncu. Zamanı geldiğinde benim de şansım dönecektir”, diye konuyu kapatıyor Read.

Şimdilik Read, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Feyenoord'a odaklanıyor. “İyi yoldayız ve bu çizgiyi sürdürmeliyiz. Son birkaç haftadır formumuz çok iyi, bu yüzden böyle devam etmeliyiz.”

“Sanırım hepimiz ne için oynadığımızı biliyoruz. Şampiyonlar Ligi, kulüp ve oyuncular için çok şey değiştirebilir, bu yüzden tüm oyuncuda o hırsı hissediyorum,” diye umutla ekliyor Read.