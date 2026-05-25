Feyenoord, kış transfer döneminde gözüne kestirdiği oyuncuyu, Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir performans sergileyen takıma bedelsiz olarak kaptırdı

Joshua Kitolano, Sparta'dan ayrılıp Norveç'in FK Bodø/Glimt takımına transfer oluyor. Kış transfer döneminde Feyenoord'un ilgisini çeken Sparta'nın orta saha oyuncusu, memleketine dönmeyi tercih etti.

24 yaşındaki Kitolano, 2022 yazında Norveçli Odds BK'dan yaklaşık 600 bin euroya transfer olmuştu. Bu transfer tam isabet oldu. Spangen'de, çevik orta saha oyuncusu kadro içinde değerli bir güç haline geldi.

Norveçli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor ve önümüzdeki yaz uzatılmayacak.

Bu nedenle Sparta, transfer ücreti almayacak. Kitolano'nun piyasa değeri hala 2,5 milyon avro.

Forvet Tobias Lauritsen gibi transfer ücreti ödemeden ayrılması, Norveçli oyuncuyu üzüyor. "Dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzdü. Sparta'ya bir şeyler geri vermek isterdim. Bu her zaman planımdı," diyor Kitolano.

"Elbette iyi maçlarla bir şeyler geri verebildim - en önemli anı Feyenoord'a karşı alınan galibiyetti (2-4) - ama aynı zamanda para da kazandırmamış olmam beni üzüyor."

1 Temmuz 2026'dan itibaren Kitolano'nun Bodø/Glimt ile olan sözleşmesi resmi olarak yürürlüğe girecek. Sözleşmenin süresi henüz bilinmiyor. Daha fazla ayrıntı açıklanmadan önce orta saha oyuncusu Bodø'ya gitmesi gerekiyor.

Rotterdam ekibi adına oynadığı 126 maçta 14 gol ve 9 asist kaydetti. Bu sezon 5 gol attı; bunlardan ikisi, şehirdeki rakibi Feyenoord'a karşı oynanan deplasman maçında geldi.