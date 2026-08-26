Sky Sports'un haberine göre Sunderland, Igor Paixão'yu Olympique Marsilya'dan transfer etmek istiyor. Premier League ekibi Brezilyalı oyuncu için şimdiden teklif yaptı.

Marsilya mali açıdan sıkışmış durumda ve yaz bitmeden bilançoyu düzene sokmak için oyuncu satmak zorunda. Paixão değerli bir isim ve bu nedenle ayrılabilir.

Sunderland bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor ve eski Feyenoordlu mutlak birinci aday olarak görülüyor. Teknik direktör Regis Le Bris, oyuncuya büyük hayranlık duyuyor.

Sunderland, Marsilya'ya zaten bir teklif sundu ancak bu teklif hemen reddedildi. Teklifin ne kadar olduğu bilinmiyor. Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri 35 milyon euro.

Marsilya, Paixão'yu 2025'te Feyenoord'dan transfer etmişti. Güney Fransa ekibiyle sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. İngiltere'ye bir transfer, Feyenoord için iyi haber olabilir. Paixão'nun Marsilya'ya transferinde Feyenoord, gelecekteki bir transferde elde edilecek kâr üzerinden yüzde 30'luk bir sonraki satış payı maddesi koydurdu.

26 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar Marsilya formasıyla 43 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol attı ve takımının gollerinde 8 asist yaptı.

Paixão'nun transferi gerçekleşirse Sunderland'de üç Hollandalıyla karşılaşacak: Robin Roefs, Jenson Seelt ve Brian Brobbey.