Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, cumartesi öğleden sonra Feyenoord deplasmanında oynanan maçta hakem Joey Kooij’e büyük tepki gösterdi. Limburg ekibinin teknik direktörü, Rodrigo Guth ile Feyenoord forveti Nacho Ferri arasındaki sert çarpışmanın ardından hakemin 23. dakikada verdiği karara öfkelendi.

Olay, ilk yarının ortalarında De Kuip’te yaşandı. Ferri, hava topu mücadelesinde geriye doğru hareket ederken Guth’a çarptı. Havada dengesini kaybeden Guth sert biçimde çimlere düştü.

Fortuna Sittard sağlık ekibi, Brezilyalı savunmacıyı tedavi etmek için hemen yanına koştu. Kooij ise oyunun Feyenoord lehine serbest vuruşla başlamasına karar verdi. Bu karar Buijs’i çileden çıkardı.

Hakemin kararına çok sinirlenen teknik direktörün dördüncü hakeme doğru "Bütün kararlar Feyenoord lehine!" diye bağırdığı ESPN yayınında duyuldu.

Bu sırada Fortuna’nın sağlık ekibinin müdahale ettiği Guth, başlangıçta maça devam edebilecek gibi görünüyordu. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sahaya döndü ancak talihsiz düşüşünün etkilerini fazla hissettiği kısa sürede anlaşıldı.

Birkaç dakika sonra Guth, bu kez kendi ceza sahasında yeniden yere yığıldı. Savunmacı biraz kan tükürmüş gibi de görünüyordu. Bunun ardından maça devam edemeyeceği netleşti.

Buijs böylece henüz yarım saat dolmadan ilk oyuncu değişikliğini yapmak zorunda kaldı. Iván Márquez, sahadan çıkmak zorunda kalan Guth’un yerine 30. dakikada oyuna girdi.

İlk yarıda daha tehlikeli olan Feyenoord, Anis Hadj Moussa, Luciano Valente ve Gjivai Zechiël’in de aralarında bulunduğu oyuncularıyla gol fırsatları yakaladı. Ancak Rotterdam ekibi bu fırsatları değerlendiremedi ve iki takım soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.