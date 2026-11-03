Inter, AC Milan'a 3-1 yenilmesinden üç gün sonra, salı günü De Kuip'te Feyenoord'u 3-0 yenerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

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Yann Bisseck, Spence'in pasıyla sekizinci dakikada açılış golünü köşeye bıraktı. Pio Esposito ise yine Spence'in ortasından 34. dakikada kafayla ikinci golü attı. Piotr Zielinski, devre arasından dokuz dakika sonra yaklaşık 18 metreden sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Esposito'nun 66. dakikadaki ikinci golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Feyenoord topa yüzde 53 oranında sahip olup 18 orta yaptı ancak kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi. Inter ise 0,92'lik gol beklentisinden (xG) üç gol çıkardı. Bu galibiyetle lig aşamasında altı puana ulaşan Inter, 20. sıradan 14. sıraya yükseldi. Feyenoord ise üç puanla 30. sırada yer alıyor.

GOAL'ün Inter oyuncularına verdiği notlar...

Kaleci ve savunma

Josep Martinez (7/10): Pek zorlanmadı. Luciano Valente'nin iki şutu da doğrudan üzerine gelirken Anis Hadj Moussa'nın dar açıdan çektiği şut göğsüne çarpıp dışarı çıktı. Son bölümdeki kornerlerde güven vermedi; 80. dakikada bunlardan birinde topun gelişini yanlış hesapladı.

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Yann Bisseck (8/10): Cezalı Alessandro Bastoni'nin yerine üçlü savunmada görev aldı. Spence'in pasını almak için ileri çıktı, ceza sahası çizgisinde kendisini savunan oyuncuyu geçip sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

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Manuel Akanji (7/10): 39. dakikadaki arbede sırasında Gjivai Zechiel'i ittiği için sarı kart gördü. 65. dakikada Jerayno Schaken onu geçti ancak Carlos Augusto kademeye girdi. Bunun dışında üçlü savunma sağlam durdu. 85. dakikada yerini Benjamin Pavard'a bıraktı.

Carlos Augusto (7/10): Savunma arkasına sarkan Schaken'in önündeki topu uzaklaştırmak için hızla kademeye girdi. Ancak 73. dakikada Hadj Moussa karşısında geç kaldı; rakibi içeri kat edip topu üstten dışarı gönderdi.

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Orta saha

Djed Spence (8/10): Inter'in hücumdaki başlıca yaratıcısıydı. İlk golde Bisseck'i pasıyla buluşturdu, ardından Javi Lopez'i geçip Pio Esposito'nun kafayla tamamladığı, yolda bir oyuncuya çarpan ortayı yaptı. Devrenin hemen ardından Tjark Ernst'i kurtarışa zorladı ve iptal edilen golün hazırlık aşamasında da rol oynadı.

Nicolo Barella (8/10): Kaptan, sahadaki herkesten fazla gol fırsatı yarattı. Spence'e verdiği pasla ikinci golün hazırlık aşamasını başlattı, Zielinski'ye çıkardığı pasla da skorun 3-0 olmasını sağladı. 78. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.

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Hakan Calhanoglu (7/10): Üçüncü dakikada Nacho Ferri'ye geç yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Buna karşın 26. dakikada Lopez'in şutunu engelledi ve 38. dakikada Zielinski'ye yarım volelik bir fırsat hazırladı. 57. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Piotr Zielinski (8/10): Devre arasından önce iki kez gole yaklaştı: Yarım volesi az farkla auta çıktı, yerden çektiği şutu ise Ernst kurtardı. Ardından sol ayağıyla topu alt köşeye göndererek maçın sonucunu belirledi. 78. dakikada yerini Aleksandar Stankovic'e bıraktı.

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Federico Dimarco (7/10): Maçın başlarında Inter'in hücumdaki en hareketli ismiydi. Bir şutu engellenip kornere çıkarken diğerini Ernst kurtardı. İkinci yarıda Esposito'nun iptal edilen golünde ortayı yapan isimdi.

Hücum

Pio Esposito (8/10): Lautaro Martinez'in hâlâ forma giyemediği maçta ilk 11'de başladı. Mika Marmol'dan daha yükseğe sıçrayarak Spence'in bir oyuncuya çarpan ortasını kafayla gole çevirdi. 66. dakikada ikinci golünü attığını düşündü ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi; VAR da kararı doğruladı.

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Marcus Thuram (7/10): İlk yarıda Inter'in hücumda başvurduğu başlıca isimdi. Hava toplarında üstünlük kurdu, Ernst'i kurtarışa zorladı ve bir başka şutu Marmol tarafından engellendi. 57. dakikada yerini Ange-Yoan Bonny'ye bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Henrikh Mkhitaryan (6/10): 57. dakikada Calhanoglu'nun yerine oyuna girdi ve son bölümde Dimarco'yu sol kanatta boş alanla buluşturdu.

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Ange-Yoan Bonny (6/10): 57. dakikada Thuram'ın yerine oyuna girdi ve iptal edilen golün hazırlık aşamasında Spence ile verkaç yaptı. Ancak 81. dakikadaki kornerde topu uzaklaştıramadı.

Petar Sucic (6/10): Inter'in üstünlüğünü koruduğu son bölümde, 78. dakikada Barella'nın yerine oyuna girdi.

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Aleksandar Stankovic (6/10): 78. dakikada Zielinski'nin yerine oyuna girdi ve uzatma dakikalarında ileriye gönderdiği pasla Esposito'yu buldu.

Benjamin Pavard (Not verilmedi): Sakatlıktan döndü ve son dakikalarda Akanji'nin yerine oyuna girdi.

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Cristian Chivu (8/10): İlk 11'de yaptığı değişiklikler karşılığını buldu: Bisseck, Pio Esposito ve Zielinski gol attı. Inter, üçüncü golden sonra nadiren tehlike yaşadı.