Feyenoord kaptanı Luciano Valente, kritik bir Avrupa mücadelesine hazırlanırken takım içindeki enerjide yaşanan belirgin değişimden söz etti. Orta saha oyuncusu, takımın artan fiziksel dayanıklılığının bu sezon kulüp çevresinde oluşan yeni olumlu havayla doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor.

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Geçmişin zihinsel yorgunluğunu aşmak

Feyenoord, Avrupa kupalarındaki mücadelesinde bir üst seviyeye çıkmaya hazırlanıyor. Valente, takımın 12 ay öncesine göre çok daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor.

Rotterdam ekibi son dönemde zaman zaman parlak bir oyun sergiledi. Valente de yakalanan ivmenin kaybolmamasını istiyor. Geçen sezonun ağır atmosferinin, sahadaki en basit işleri bile zaman zaman zahmetli hâle getirdiğini belirtti. Ancak De Kuip'teki mevcut ortam oyunculara yeni bir soluk aldırdı ve yoğun maç anlarında daha önce mümkün olduğunu düşünmedikleri kadar kendilerini zorlamalarını sağladı. Takımın yaklaşımındaki bu değişimin, lig ve Avrupa maçlarından oluşan yoğun fikstürde belirleyici olması bekleniyor.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan kaptan, bir futbolcunun zihinsel durumunun sahadaki performansını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Voetbal International'a, “Bence geçen yıl yaşadıklarımız kısmen zihinseldi. Uzun vadede futbol, oyunun kendisinden daha fazlası. Geçen yıl genel olarak çok ağırdı; şimdi ise çok fazla olumlu hava var. Bu, koşmayı da kolaylaştırıyor,” dedi. Bu sözler, yeniden güçlü bir takım hâline gelmek isteyen Giovanni van Bronckhorst'un soyunma odasında moralin önemini ortaya koyuyor.

Timber, futbolda iniş çıkışlar yaşandığının ve mevcut olumlu havanın ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğinin farkında. Feyenoord'un asıl sınavının, sonuçlar istediği gibi gitmediğinde başlayacağını vurguladı.

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Como'nun oluşturduğu zorluğun farkındalar

Bir sonraki maça bakan kaptan, kendilerini bekleyen görevin zorluğunun farkında.

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Orta saha oyuncusu, rakibin oyun tarzının ayırt edici özelliği hâline gelen taktik disiplinini övdü. Timber, “Como çok organize, disiplinli ve her şeyden önce birbirine kenetlenmiş bir takım. Ayrıca sıra dışı oyuncuları var. Harika bir maç olacak,” dedi. Bu değerlendirme, Feyenoord'un hücumlarını kurarken sabırlı olması ve iyi organize olmuş savunmanın kuracağı tuzaklara düşmemesi gerektiğine işaret ediyor. İtalyan ekibindeki “sıra dışı oyuncular”, en ufak bir konsantrasyon kaybını anında cezalandırabilir.

Konuk ekibe duyulan saygıya rağmen Feyenoord'un odağında, maçın temposunu belirlemek için kendi yapabilecekleri var.

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Barcelona karşısındaki yenilgiye rağmen inanç yüksek

Feyenoord'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu, Barcelona karşısında yaşadığı zorlu maçın ardından iyi başlamadı.

Kaptan, grup puan durumunda sıfır puanları olduğu için üzerlerinde ekstra bir sonuç alma baskısı hissetmediklerini vurguladı. Bunun yerine takımın, yerel ligde kendilerine fayda sağlayan çalışma biçimine güvenmesini istiyor. “Her zaman sonuç almak istiyoruz. Barça karşısında da öyleydi, Como karşısında da öyle. Sıfır puanımız var diye şimdi mutlaka sonuç almak zorundaymışız gibi hissetmiyoruz. Kendi gücümüze güveniyoruz ve yarın da bunu yapacağız. O maçta sonuç alabileceğimize çok inanıyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu soğukkanlı yaklaşım, Feyenoord'un Avrupa'da oynamanın heyecanı ile puan toplamak için gereken serinkanlılığı dengelemeye çalışırken takım olarak giderek olgunlaştığını gösteriyor.