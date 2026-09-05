Ittihad Club, Anis Hadj Moussa için verdiği mücadeleden vazgeçmiyor. De Telegraaf'ın haberine göre Suudi kulübü, bu cumartesi günü Feyenoord'un kapısını artırılmış bir teklifle bir kez daha çalacak. Rotterdam temsilcisi, hafta başında 37,5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

Ittihad Club, önceki teklife göre 'birkaç milyon euro daha fazla' ile, saat 16.30'da NEC karşısına çıkacak Feyenoord'a yeniden başvurdu. Hadj Moussa ise o maçta kadroda olmayacak. Cezayirli oyuncu, takım otobüsünün kalkışına geç kaldı ve bunun üzerine evine döndü.

Feyenoord'un yaklaşık 40 milyon euroluk teklifi de reddedip reddetmeyeceği soru işareti. Kulüp sonunda teklifi kabul ederse, her hâlükârda bir rekor transfer gerçekleşmiş olacak. Mevcut rekor, Mats Wieffer ve Santiago Gimenez'e ait (ikisi de 32 milyon euro garanti bedel).

Ittihad Club, Feyenoord ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı PSV'li Esmir Bajraktarevic'i yedekte tutuyor. PSV, ilginin farkında ancak beklemede.

Eindhoven'da ise, Ivan Perisic, Sami Ouaissa ve Dennis Man'ın varlığı nedeniyle forma şansı açısından fazla perspektifi olmayan Bajraktarevic için Ittihad'ın girişimlerini sürdürmesi umuluyor.

Eindhovens Dagblad'a göre PSV, 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli hedefliyor. Bosnalı Dünya Kupası oyuncusunun Philips Stadı ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor.

Ittihad Club için her hâlükârda acele etmesi gerekiyor. Suudi Arabistan'da transfer dönemi pazar günü kapanıyor.



