Taraftar sitesi 1908'in haberine göre, Jerayson Hoepel kariyerine FC Volendam'da devam edecek. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Feyenoord ile olan sözleşmesinin süresinin dolması üzerine, sözleşmesini uzatmamayı bilinçli bir şekilde tercih etti. Daha önce Hoepel'in adı Ajax ve AZ ile anılmıştı.

Böylece Hoepel, Keuken Kampioen Divisie'de forma giyecek. Genellikle güvenilir kaynaklara sahip Feyenoord Youth Watcher'a göre, Amsterdamlı oyuncu yeni bir sözleşme imzalayabilirdi, ancak farklı bir yol seçti.

Feyenoord, Hoepel'i 2018 yılında AVV Zeeburgia'dan transfer etmişti. Sekiz yılın ardından Varkenoord'dan ayrılmayı tercih etti.

Muy Manero, Hoepel'i Volendam'a transfer ediyor. Feyenoord U19'un forveti, muhtemelen doğrudan A takıma katılacak.

Hoepel, önümüzdeki Cumartesi günü Feyenoord U19 ile AZ'ye karşı oynanacak genel ülke şampiyonluğu maçında son maçına çıkacak. Maç, saat 12:15'te Varkenoord'da oynanacak.

Daha önce Feyenoord, takım arkadaşı Sam Roovers'ın (18) sona eren sözleşmesini uzatmayı başarmıştı. Roovers, 2029 ortasına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki haftalarda Kelvin Neijenhuis'in (18) ne yapacağı da netleşecek. Yetenekli forvetin NEC Nijmegen ile görüştüğü söyleniyor.