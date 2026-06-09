Feyenoord istediğini aldı: Jan Boskamp'ın favori oyuncusu 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı

Kelvin Neijenhuis, Feyenoord'da kendini kanıtlama hayalinden henüz vazgeçmedi. 18 yaşındaki forvet, De Kuip'teki süresi dolmak üzere olan sözleşmesini uzattı ve böylece 2029 ortasına kadar kulüpte kalacak.

Bir an için Neijenhuis'in on yıldan fazla bir süre sonra Feyenoord'dan ayrılacağı düşünülüyordu. Zeelandlı oyuncu, NEC Nijmegen dahil olmak üzere diğer Eredivisie kulüpleriyle bile görüşmüş olduğu söyleniyordu.

Ancak Neijenhuis, Feyenoord'a sadık kalmayı tercih etti. "Bu güzel kulüpte sözleşmemi uzatmak benim için çok özel bir duygu."

"On yılı aşkın süredir Feyenoord'da oynuyorum ve artık kendimi gerçekten kulübün bir parçası gibi hissediyorum. Feyenoord benim için çok önemli ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda burada kendimi daha da geliştirmek istiyorum," diye ekledi genç kaleci.

Boskamp

Kulüp ikonu Jan Boskamp için bu iyi bir haber. Tam bir Feyenoordlu olan Boskamp, Boskamp & Klein Gijp podcast'inde Neijenhuis'in büyük bir hayranı olduğunu gösterdi.

Boskamp, geçen yıl Mexx Meerdink’e (AZ) gösterilen ilgiyi hiç anlamamıştı. “O zaman biraz geriye bakıp, kulübümüzde hala epey iyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Mesela on yedi yaşındaki Kelvin Neijenhuis.”

"İyi futbol oynuyor ve kolayca gol atıyor. Sen ise AZ'den bir yedek oyuncu almamız gerektiğini söyleyip duruyorsun..." Neijenhuis artık bir yaş daha büyüdü ve Feyenoord'a daha uzun süre bağlı kalacak.