Givairo Read etrafındaki transfer sıkıntıları giderek daha ciddi bir hal alıyor. Voetbal International'a göre Feyenoord ile 19 yaşındaki sağ bek artık karşı karşıya gelmiş durumda. Rotterdam ekibi, Nottingham Forest'ın üçüncü teklifini de net bir şekilde reddetti.

Nottingham Forest, bonuslarla birlikte 21 milyon euroya kadar çıkabilecek üçüncü bir teklif sundu. Read cephesi bu teklifin Feyenoord'u müzakere masasına getireceğine inanırken, teknik direktör Dévy Rigaux kapıyı bir kez daha kapalı tuttu.

VI'ye göre bu, kulübün önceki yönetimine kıyasla dikkat çekici bir rota değişikliği. Eski genel ve teknik direktör Dennis te Kloese'nin, Read'in çevresine yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis bedelinin ayrılığı görüşülebilir hale getirmek için yeterli olacağını ilettiği belirtiliyor.

Ancak Rigaux'nun gelişiyle bu anlaşma geçerliliğini yitirdi. Yeni teknik direktör, daha önceki taahhütlerle kendisini bağlı hissetmiyor ve Algemeen Dagblad'ın aktardığına göre yetenekli savunmacı için en az 30 milyon euro talep ediyor.

Bu durum, kulübün daha önce verdiği sinyallerden geri adım attığını düşünen Read cephesinde şaşkınlık yaratıyor. Sağ bek de transfere açık. Premier League'i kendisi için ideal bir sonraki adım olarak görüyor ve Nottingham Forest onun için beş yıllık bir sözleşme hazırlamış durumda.

Read'in sakatlık geçmişi de değerlendirmesinde rol oynuyor. Geçen sezon iki hamstring sakatlığı nedeniyle aylar kaçırdı ve bu yüzden büyük bir transfere çıkacak fırsatın kendiliğinden yeniden karşısına çıkmayacağının farkında. Tam da bu nedenle İngiltere'ye transferi çok önemli bir fırsat olarak görüyor.

Feyenoord ise konuya çok farklı bakıyor. Kulüp, Read'i yeni sezon için mutlak temel direklerden biri olarak görüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sağ beki planlarının merkezine koyuyor ve hatta ona kaptanlık vermeyi bile düşünüyor.

Şimdi büyük soru, dosyanın bundan sonra nasıl ilerleyeceği. Nottingham Forest'ın, Feyenoord'un fikrini değiştirmek için çok daha yüksek bir teklifle geri dönmesi gerekecek. Read ise kulübün, çevresine göre daha önce yaratılan beklentileri sonunda dikkate almasını umuyor. Bu tablo, oyuncu ile kulübün şimdilik tamamen karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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