Feyenoord, Transfer Deadline Day’de daha önce düşünülenden fazlasını planlıyor olabilir. ESPN salı günü Rotterdam ekibinin artık büyük takviyeler beklemediğini bildirmişti, ancak Voetbal International’dan Pieter Zwart, perde arkasında hâlâ yoğun şekilde takviye çalışması yapıldığını düşünüyor.

Sinclair Bisschop, ESPN adına Feyenoord’un artık yalnızca mutlak bir fırsat ya da ilgi çekici bir kiralama formülü ortaya çıkarsa harekete geçeceğini belirtti. Bu da kulüp yönetiminin bir transfer için yeniden milyonlar harcamayı planlamadığı anlamına geliyor.

Ancak VI cephesinden farklı bir ses yükseliyor. Zwart, Transfer Deadline Show programında teknik direktör Dévy Rigaux’nun aday listelerini muhtemelen uzun süredir hazır tuttuğunu ve ona göre dürtüsel hareket eden bir yönetici tipi olmadığını anlatıyor.

Zwart’a göre Rigaux, oyunculara olan ilgisinin kolay kolay dışarı sızmamasıyla birlikte daha çok düşünülmüş bir çalışma tarzıyla tanınıyor. Bu nedenle Feyenoord, dış dünyaya pek bir şey yansımadan birden fazla dosya üzerinde çalışıyor olabilir.

En önemli odak noktalarından biri santrfor bölgesi. Ayase Ueda bu arada Lille’e transfer oldu; Zwart’a göre Feyenoord da Japon forvetin ayrılığını uzun süredir hesaba katıyordu.

Zwart, “Feyenoord için Ueda’nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu bütün yaz boyunca açıktı, dolayısıyla buna göre hareket edecekler” dedi.

Genel yayın yönetmenine göre bununla da sınırlı değil. “Bir de sol kanat istiyorlar, dolayısıyla şu anda bununla da tam gaz ilgileniyor olacaklar.”