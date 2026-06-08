"Feyenoord hız kazanıyor: Bu, yaz transfer döneminin ilk büyük transferi olmalı"

Feyenoord, Tawfik Bentayeb'in transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sky Sport'tan transfer muhabiri Sacha Tavolieri'ye göre, Rotterdam ekibi Faslı forveti bu yazın en önemli transfer hedefi olarak belirlemiş durumda ve olası bir transfer hakkında kulislerde yoğun bir şekilde konuşuluyor.

24 yaşındaki Bentayeb, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de büyük bir etki yarattı. Forvet, Fas ekibi Union Touarga'dan kiralık olarak Troyes'da forma giydi ve ligin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

28 lig maçında attığı 18 golle Bentayeb, Ligue 2'nin gol kralı oldu. Ayrıca, şampiyon olarak Ligue 1'e yükselmeyi başaran Troyes'un başarılı sezonunda önemli bir rol oynadı.

Forvet, lig dışında da kendini gösterdi. Bentayeb, üç kupa maçında da iki gol atarak toplam gol sayısını daha da artırdı.

Tavolieri'ye göre Feyenoord, geçtiğimiz hafta oyuncu ve temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin olumlu geçtiği ve kulübün de bu yönde ilerlemeye karar verdiği belirtiliyor.

Transfer uzmanı, iki taraf arasında kısa süre içinde yeni görüşmelerin planlandığını bildiriyor. Feyenoord, bu sayede müzakereleri hızlandırmak istiyor.

Bentayeb, sol ayakla oynayan bir forvet olup, forvetin ucunda oynamanın yanı sıra sağ kanat veya ofansif orta saha olarak da görev alabiliyor. Bu çok yönlülüğü, onu Rotterdam kulübü için daha da ilgi çekici kılıyor.

Feyenoord, bu yaz kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek istiyor gibi görünüyor ve Bentayeb'i ciddi bir aday olarak görüyor. Kulüp, VriendenLoterij Eredivisie'de gol kralı olan Ayase Ueda'nın ayrılmasını hesaba katıyor.