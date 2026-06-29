Feyenoord, hedeflediği yeni birinci kaleciyi kapma yarışında Ajax’ı geride bırakmak istiyor

FR12’nin haberine göre, Feyenoord, Tjak Ernst’in transferiyle ilgileniyor. Hertha BSC’nin kalecisi, Rotterdam kulübü tarafından yakından takip ediliyor.

Ernst, bu yaz büyük olasılıkla Feyenoord'dan ayrılacak olan Timon Wellenreuther'in De Kuip'teki halefi olacak.

Kulüp, scout ekibinin kaleci hakkında kesin olarak olumlu bir rapor vermesi halinde, önümüzdeki hafta 23 yaşındaki Alman oyuncuya bir teklif sunmayı planlıyor.

Ernst’in Hertha ile 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt’a göre piyasa değeri dört milyon avro.

Rotterdam ekibi, Ernst için yapılacak yarışta hızlı davranmak zorunda kalacak, zira aynı kaynağa göre VfL Wolfsburg ve Ajax da bu oyuncuyla ilgileniyor.





Ernst, geçen sezon Hertha formasıyla 2. Bundesliga’da neredeyse her maçta forma giydi. On bir maçta kalesini gole kapattı.



