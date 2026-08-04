Feyenoord, hazırlık döneminin flaş ismini ödüllendirmek istiyor ve yeni sözleşme teklif ediyor

Feyenoord'un Gjivai Zechiël'e yeni bir sözleşme teklif ettiği bildirildi; Algemeen Dagblad salı sabahı bu haberi duyurdu. Gazete, Rotterdam ekibinin hazırlık dönemine dair analizinde en önemli artı ve eksileri sıraladı.

AD'ye göre Feyenoord zaman zaman izlemekten keyif veren bir futbol oynuyor ve geçen sezondaki huzursuzluk ortadan kalkmış durumda. Ayrıca Zechiël ile Shaqueel van Persie, hazırlık döneminin en büyük yıldızları olarak gösteriliyor.

Zechiël artık ilk 11'deki yerini büyük ölçüde garantilemiş görünüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst daha önce orta sahada potansiyel bir ilk 11 oyuncusu gördüğünü söylemişti. Feyenoord şimdi onunla daha uzun süre yola devam etmek istiyor ve bu nedenle kendisine sözleşme uzatma teklif etti.

Van Persie de çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Genç forvet, Rayo Vallecano'ya (2-1), Club Brugge'e (3-1) ve Atalanta'ya (2-1) karşı gol attı ve gelecek sezon Van Bronckhorst'un takımında önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte ciddi endişeler de var. Anis Hadj Moussa, Givairo Read ve Ayase Ueda bu transfer döneminde hâlâ ayrılabilir. Ayrıca AD, sol kanadı sorunlu bölge olarak nitelendirirken, genç oyuncular hariç 29 futbolcudan oluşan kadronun hâlâ fazla kalabalık olduğunu belirtiyor.

Sol taraf uzun süredir De Kuip'te bir sorun kaynağı. Igor Paixão iki yaz önce ayrıldı, ancak onun yerini ikna edici şekilde dolduracak bir isim hâlâ bulunamadı. Feyenoord'un lig şampiyonluğu için yarışabilmesi adına, Gaoussou Diarra ya da Gonçalo Borges çok güçlü bir gelişim göstermezse, Dévy Rigaux'nun bu sorunlu bölge için transfer pazarına çıkması gerekiyor.

Gijs Smal ile Jordan Bos'un sakatlıkları nedeniyle Mika Mármol şu anda formda durumdaki tek sol bek konumunda. Ancak Van Bronckhorst pazar günü, İspanyol oyuncunun öncelikli olarak stoper olarak alındığını vurgulamıştı. Mats Deijl ile Tijme Wessels gerektiğinde bu pozisyonda oynayabilir, ancak onlar da doğal sol bek değil.

Bu arada Casper Tengstedt, Luka Ivanušec ve Borges çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Üçlü, Atalanta'ya karşı oynanan 120 dakikalık hazırlık maçında süre almadı. AD'ye göre Rigaux'nun kadroyu daraltmak ve ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmak için önünde dört hafta daha var.