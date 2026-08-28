Feyenoord, havai fişek kavgasının ardından olaya karışan çok sayıda kişiyi tespit etti

Feyenoord, bir haftalık yoğun bir incelemenin ardından “stadyum yasağı almaya aday birkaç düzine kişiyi tespit etti”. Tüm bunlar, pazar günü SC Cambuur deplasmanında yaşanan olayların ardından geldi.

Daha önce Feyenoord’un önümüzdeki iki deplasman maçına taraftar götürmeyeceği açıklanmıştı. Geçen haftaki olaylara karışanlar ise artık özel olarak tespit edilmiş durumda. “Söz konusu kişiler için deplasman kartları iptal edilecek, kendilerine yerel stadyum yasağı verilecek ve ülke çapında stadyum yasağı uygulanması için Hollanda Futbol Federasyonuna bildirilecekler.”

Feyenoord, kulübün internet sitesinde net bir açıklamayla konuya değindi. “Engellenecek kişiler arasında sadece gerçekten havai fişek ya da meşale yaktığı tespit edilenler yer almıyor. İncelenen kamera görüntülerinde bunu açık biçimde mümkün kıldıkları görülen kişiler de buna dahil. Buna örnek olarak koordinasyon sağlamaları ya da faillerin eylemlerini görünmeden gerçekleştirebilmesi amacıyla büyük bayraklardan birini uzun süre havada tutmaları gösterilebilir.”

Kulüp yönetimi ayrıca, çeşitli taraftarların havai fişek eylemi sırasında bir anda kar maskesi takmış olmasını da eleştirdi. “Tribünlerde bu tür yüzü kapatan kıyafetlerin giyilmesi, bilindiği üzere yürürlükteki KNVB standart koşulları da dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler uyarınca yasaktır.”

Bu arada kapsamlı inceleme henüz tamamlanmış değil. Feyenoord yönetimi, önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin teşhis edilmesini bekliyor.

Leeuwarden’daki karşılaşma, on ikinci dakikada Feyenoord tribününden büyük çapta havai fişek atılması sonrası geçici olarak durduruldu. Bu sırada sadece sahaya değil, çevredeki tribünlere doğru da havai fişek atıldı.

Bu olayda yedi Cambuur taraftarı yanık, işitme kaybı ve göz yaralanmaları yaşadı. Feyenoord, pazar akşamı olaylardan açık şekilde uzak durmuş ve bunları “kabul edilemez olaylar” olarak nitelendirmişti. Kulüp şimdi ise çok sayıda faili mercek altına almış durumda.