Feyenoord, SC Cambuur ile geçen hafta sonu Leeuwarden'da oynanan maçta (2-5) yaşanan olayların ardından önümüzdeki iki deplasman maçına taraftar götürmeme kararı aldı.

Geçen pazar Leeuwarden'da işler tamamen kontrolden çıktı. Feyenoord taraftarları deplasman tribününden havai fişek fırlattı ve Cambuur'un ev sahibi tribünündeki insanlar isabet aldı. Bu kişiler ilk yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.

Açıklamada, “Feyenoord, önümüzdeki iki Eredivisie deplasman maçına kendi taraftarlarını götürmeyecek. Kulüp yönetimi bu kararı, geçen pazar Leeuwarden'da yaşanan ve çok konuşulan, kesinlikle kabul edilemez havai fişek olayı nedeniyle aldı” denildi.

Feyenoord açıklamasını, “Bu da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımının, deplasmanda iki kez kendi taraftarının desteğinden yoksun kalacağı anlamına geliyor” sözleriyle noktaladı.

Bu, Feyenoord'un NEC ve PEC Zwolle ile oynayacağı maçlarda deplasman taraftarlarının tribünde yer almayacağı anlamına geliyor.

Feyenoord, gelecek hafta sonu ADO Den Haag ile sahasında oynayacağı maç için olası ek önlemler konusunda şu anda yerel güvenlik üçgeniyle görüşmelerini sürdürüyor.