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Feyenoord, cumartesi günü De Kuip'te aynı şehrin takımı Excelsior'u ağırlayacak. Giovanni van Bronckhorst, saat 18.45'te başlayacak Rotterdam derbisinin ilk 11'ini açıkladı. Teknik direktör, Jerayno Schaken ve Reiss Nelson'a da ilk 11'de yer verdi.

Feyenoord, Excelsior karşısında Anis Hadj Moussa'dan yararlanamayacak. Cezayirli oyuncu, sahaya çıkacak kadar hazır görünmediği için Rotterdam ekibinin maç kadrosunda yer almıyor.

RTV Rijnmond adına kulübü takip eden muhabir Dennis van Eersel, ilk 11 açıklanmadan kısa süre önce Hadj Moussa'nın yokluğunu duyurdu. Van Bronckhorst, kanatlarda Schaken ve Nelson'ı tercih etti.

Henüz 17 yaşındaki Schaken'in ilk 11'de yer alması özellikle dikkat çekiyor. Van Bronckhorst, cuma günkü basın toplantısında genç hücum oyuncusuna duyduğu güveni dile getirmişti.

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Van Bronckhorst'un elinde Gonçalo Borges ve Gaoussou Diarra adlı iki kanat oyuncusu daha bulunuyor. İkisi de Rotterdam derbisine yedek kulübesinde başlayacak.

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Sem Steijn, Oussama Targhalline ve Van Persie de yedekler arasında. Üçü de maçın ilerleyen bölümünde oyuna girebilir.

Feyenoord, Jeremiah St. Juste'den de hâlâ yararlanamıyor. Savunma oyuncusu, başlangıçta umulandan daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Van Bronckhorst ise onu kış arasından önce yeniden kadroda görmeyi umuyor.

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Feyenoord'un cumartesi akşamı son derece hayal kırıklığı yaratan serisine son vermesi gerekiyor. Takım, oynadığı son beş resmî maçın hiçbirini kazanamadı.

Van Bronckhorst, oyuncularının millî maç arasında yeniden enerji topladığını umuyor. Teknik direktör cuma günü, "Sonuçta bizim için asıl zorluk, yarın ilk dakikadan itibaren yeniden dinç olmak ve enerjimizi sahaya yansıtmak" dedi.

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Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Nelson, Ferri, Schaken.