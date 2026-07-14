Feyenoord, forvetini TSG Hoffenheim’a kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya ve şimdiden yedeğini arıyor

Feyenoord Transfermarkt ve FR12’nin haberine göre, TSG Hoffenheim, Leo Sauer için Feyenoord’a teklifte bulundu. Bundesliga kulübü, De Kuip’e bu konuda şimdiye kadar birkaç teklif sunmuş durumda ve bu nedenle Sauer’in ayrılacağı tahmin ediliyor.

Sauer’in Feyenoord ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak Hoffenheim’a transfer olmaya açık. Slovak oyuncunun transfer bedelinin ne kadar olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Sauer, 2023 yılında MSK Zilina'dan yaklaşık çeyrek milyon euroya transfer edilmişti. Çok yönlü kanat oyuncusu, Rotterdam'da kendini kanıtladı ve 2024/25 sezonunda NAC Breda'da deneyim kazandı.

Sauer, Rat Verlegh Stadyumu’nda oldukça iyi bir performans sergilemiş ve 2025/26 sezonu için beklentiler de oldukça yüksekti. Ancak Sauer tam olarak ikna edici olamadı ve toplamda 1823 dakika sahada kaldı.

Bu dakikaların büyük bir kısmını sağ ayaklı oyuncu Eredivisie’de geçirdi. Yirmi maçta forma giyen Sauer, üç gol ve iki asist kaydetti. Feyenoord formasıyla toplamda 44 maça çıkan Sauer, 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Hollanda’da geçirdiği süre içinde Sauer, tam anlamıyla bir Slovak milli futbolcusu haline geldi. 2024’teki ilk milli maçının ardından on milli maç daha oynadı. Ancak milli takımında henüz gol atamadı veya asist yapamadı.

Feyenoord, Sauer’in ayrılacağını öngörüyor ve şimdiden bir yedek arıyor. Bu arada Hoffenheim, etkileyici bir transfer dönemi geçiriyor ve aralarında Nathan De Cat (Anderlecht) ve Mats Rots (FC Twente) gibi isimleri kadrosuna kattı.