Feyenoord, FC Groningen'e karşı ikna edici bir galibiyet elde etti ve özel bir kulüp rekoru kırdı

Feyenoord, Cumartesi öğleden sonra FC Groningen'e karşı ikna edici bir galibiyet elde etti ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma yolunda önemli bir adım attı. De Kuip'te Robin van Persie'nin takımı 3-1 galip geldi ve Ayase Ueda iki golle maçın en göze çarpan ismi oldu. Feyenoord'un tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu olan Ilai Grootfaam için de unutulmaz bir öğleden sonra oldu ve bu, kulüp için özel bir rekor oldu.

Van Persie, uzun süren sakatlığın ardından sezonun ilk ilk 11'inde yer alan Gernot Trauner ile dikkat çeken bir ilk 11 seçimi yaptı. Jordan Bos, Jordan Lotomba'nın yerine sol bek olarak maça başlarken, Thijs Kraaijeveld orta sahada sakat Jakub Moder'in yerini aldı. Givairo Read, sakatlığın ardından kadroya geri döndü ve oyuna yedek olarak girdi.

Feyenoord maça hızlı başladı ve daha ilk dakikada Luciano Valente ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Kısa süre sonra Jordan Bos skoru açacak gibi göründü, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu, ev sahibi takımın yüksek temposu karşısında zorlanan FC Groningen için sadece bir erteleme oldu.

11. dakikada açılış golü geldi. Valente topu Bos'a geri bıraktı ve Bos, ceza sahası dışından üst köşeye muhteşem bir vuruşla golü attı. Feyenoord bundan sonra da üstünlüğünü sürdürdü ve Groningen'e maça girebilmesi için neredeyse hiç alan bırakmadı.

İlk yarının ortasında penaltıdan 2-0 oldu. Timon Wellenreuther'in güzel bir uzun pasının ardından Bos, Etienne Vaessen tarafından düşürüldü ve Ueda penaltıyı kusursuz bir şekilde gole çevirdi. Japon oyuncu bu golle gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

İkinci yarıda Feyenoord kontrolü elinde tuttu, ancak Ueda kaçırdığı büyük bir fırsat yakaladı. Groningen denemeler yaptı, ancak gerçek bir gol fırsatı yaratamadı. Maç, Rotterdam ekibinin üstünlüğü tehlikeye girmeden uzun süre sakin bir şekilde devam etti.

66. dakikada Ueda maçı kesin olarak bitirdi. Forvet, ceza sahasında topu aldı ve soğukkanlılıkla uzak köşeye gönderdi: 3-0. Bu, öğleden sonra attığı ikinci gol ve Eredivisie'de sezonun 25. golüydü.

Maçın son dakikalarında birkaç oyuncu değişikliği yapıldı ve ev sahibi takım için özel bir an yaşandı. 84. dakikada Grootfaam ilk kez forma giydi ve 16 yaş 41 gün ile Feyenoord'un tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Antoni Milambo'ya aitti.

Maçın son dakikalarında Feyenoord için küçük bir leke daha yaşandı. FC Groningen, Dies Janse'nin sert bir şekilde kovalayıp Targhalline'den topu kaptığı ve Targhalline'in hafifçe temas edilip faul talep ettiği pozisyonun ardından skoru 3-1'e getirdi. Hakem Danny Makkelie oyunu devam ettirdi, ardından Janse topu Thom van Bergen'e açtı ve o da kolayca topu ağlara gönderdi. VAR Rob Dieperink müdahale etmeme kararı aldı ve tartışmalı gol geçerli sayıldı. Feyenoord'un galibiyeti tehlikeye girmedi.