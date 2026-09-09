Feyenoord, çarşamba günü FC Barcelona karşısında sürprize imza atamadı. Rotterdam ekibi üçüncü dakikada geriye düştü ve Spotify Camp Nou’da oynanan maçta sahadan 5-1’lik farklı yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi adına Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus ağları havalandırdı. Sem Steijn, skor 4-0’ken Hollanda adına teselli golünü kaydetti.

İlk 11’deki en büyük sürpriz Javi López oldu. Sol bek, asıl sol bek Mika Mármol’un önünde konumlandırıldı ve kağıt üzerinde sol açıkta yer aldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesinde İspanyol oyuncunun pozisyon değişikliğiyle “küçük bir nüans farkı” yaptığını açıkladı.

Feyenoord, üçüncü dakikada geriye düştü. Derinlemesine gönderilen top Yamal’a ulaştı, o da bekletmeden Raphinha’ya aktardı. Brezilyalı oyuncu Tsuyoshi Watanabe’yi saf dışı bıraktıktan sonra tek bir vücut çalımıyla Charles Vanhoutte ve Jeremiah St. Juste’yi aynı anda yere düşürdü, ardından Tjark Ernst’i de çaresiz bıraktı: 1-0.

Feyenoord zaman zaman kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı ve Anis Hadj Moussa’nın ceza sahasında João Cancelo ile Pau Cubarsí’yle girdiği mücadele sonrası yerde kalmasının ardından kısa süreliğine penaltı bekledi. Ancak Cezayirli oyuncu bacağını fazla bilinçli şekilde bıraktı; bu nedenle hakem Sven Jablonski pozisyonu doğrudan geçiştirdi ve VAR incelemesi için de kenara çağrılmadı.

Kısa süre sonra Barcelona skoru 2-0’a getirdi. Adeyemi sol kanatta çok fazla alan buldu, içeri kat etti ve sağ ayağıyla Ernst’in arkasından topu şık bir şekilde üst köşeye yolladı: 2-0. Feyenoord elinden geleni yaptı ve Gjivai Zechiël’in şutuyla kendini gösterdi, ancak bu vuruş Joan García’nın koruduğu kalenin bir metre yanından auta çıktı.

Yamal’ın az farkla dışarı gönderdiği pozisyonun hemen ardından Feyenoord maçtaki en büyük fırsatını yakaladı. Hadj Moussa, Andreas Christensen’den şık bir çalımla sıyrıldı, ancak sonrasında García’yı da geçmek için yeterli alanı bulamadı. Barcelona ise buna ileri çıkan Cancelo ile karşılık verdi, fakat onun vuruşu direkten döndü.

Feyenoord ikinci yarıya oldukça iyi başladı ve hücumu net şekilde düşünerek oynadı. Ancak Van Bronckhorst’un ekibi bunun karşılığını alamadan Barcelona diğer tarafta çok sert vurdu. Pedri, Raphinha’nın koşusunu bekledi ve doğru anda derinlemesine pasını verdi. Brezilyalı oyuncu soğukkanlılığını korudu ve topu ağlara gönderdi: 3-0.

Feyenoord, Nacho Ferri’nin dönerek yaptığı şık vuruşla maça geri döndüğünü kısa süreliğine düşündü. Ancak atak başlangıcında Zechiël’in bir ayak parmağı boyu ofsaytta olduğu ortaya çıktı. Barcelona, Ernst’i dördüncü kez geçmek için çok da büyük çaba harcamadı ama buna rağmen skoru 4-0 yaptı. Yamal, serbest vuruşu barajın içinden geçirerek ağlara gönderdi.

Yine de Feyenoord son bölümde hak ettiği bir gol bulmayı başardı. Oyuna sonradan giren Goncaloo Borges, Steijn’i şık bir ortayla buluşturdu ve Laheyli oyuncu arka direkte topu ağlara itti. Son sözü ise Barcelona söyledi. Yamal ortayı Gabriel Jesus’ya yaptı, o da topu kafayla uzak köşeye aşırttı: 5-1.







