Reiss Nelson, Feyenoord'un çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona ile oynayacağı maçta kadroda yer almayacak. Bunu kulüp muhabiri Dennis van Eersel salı günü X üzerinden duyurdu. Feyenoord da salı akşamı X aracılığıyla Nelson'ın gerçekten de İspanya'da olmadığını açıkladı. Jerayno Schalken ise Avrupa'daki bu kritik mücadele için kadroya çağrıldı.

26 yaşındaki Nelson, geçen hafta Feyenoord tarafından bonservissiz olarak kadroya katıldı. Arsenal'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan kanat oyuncusu, De Kuip'te 2027 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Giovannni van Bronckhorst, cuma günü Nelson'ın çalışma izninin Barcelona karşılaşmasına yetişeceğine dair umutlu konuşmuştu. Ancak birkaç gün sonra bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Henüz teslim edilmeyen çalışma izni, Nelson'ın cumartesi günü NEC deplasmanında da forma giyememesine neden oldu. İngiliz kanat oyuncusu olmadan Feyenoord, Nijmegen'de 1-3 kazanmayı başardı.

Nelson daha önce de Feyenoord'da kiralık olarak forma giymişti. İngiliz oyuncu, 2021/22 sezonunda 32 maça çıktı ve bu süreçte dört gol ile yedi asist üretti.

NEC maçında forma giymeyen Anis Hadj Moussa ise Barcelona'ya normal şekilde gitti ve Van Bronckhorst'un ona ilk 11'de yer vermesi ihtimali yüksek. İlk 11 çarşamba günü açıklanacak.

Feyenoord, çarşamba günü Barcelona'da TSİ 18.45'te sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iç saha maçı ise 14 Ekim'de, Como'nun Rotterdam'a konuk olmasıyla oynanacak.

Feyenoord'un tam kadrosu

Kaleci: Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin

Savunma: Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Javi López, Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Givairo Read, Tijme Wessels, Mika Mármol

Orta saha: Gjivai Zechiël, Luciano Valente, Sem Steijn, Tobias van den Elshout, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte

Hücum: Gonçalo Borges, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken