Feyenoord etkileyici bir performans sergileyerek UEFA Gençlik Ligi'nde Real Betis'i farklı mağlup etti

Feyenoord'un 19 Yaş Altı takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde dokuz puana ulaştı. FC Barcelona ve Como galibiyetlerinin ardından çarşamba günü Real Betis deplasmanında 1-4 kazandı. Feyenoord A takımı ise çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sahaya çıkacak.

Feyenoord maça istediği gibi başlayamadı; Carlos de Roa García, yaklaşık yarım saat sonra Real Betis'i öne geçirdi. Feyenoord toparlandı ve Ibrahim Faik'in golüyle eşitliği sağladı. Iván Corralejo'nun yaşanan bir arbedenin ardından kırmızı kart görmesiyle İspanyollar için işler daha da kötüye gitti.

Feyenoord ilk yarıyı önde kapattı. Faik, ilk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasında ortaya çıktı ve soğukkanlı bir vuruşla golünü attı. Rotterdamlı konuk ekip için üst üste üçüncü galibiyet ufukta görünüyordu.

Feyenoord'un genç takımı ikinci yarıda da hız kesmedi. Oyuna sonradan giren Finn Baks, seken topu sert bir vuruşla İspanyol ekibinin kalesine gönderdi. Kelvin Neijenhuis de kendisini marke eden oyuncuyu geçip gol atarak skoru 1-4'e taşıdı.

Son bölümde Feyenoord için de bir aksilik yaşandı: Arman Nahany ikinci sarı kartını gördü ve sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Real Betis'in 10 kişilik takımı ise bundan yararlanamadı.

Feyenoord deplasmandaki maçın kalan bölümünü rahat geçirdi ve üç karşılaşma sonunda dokuz puana ulaştı. Böylece Slavia Prag ile birlikte Gençlik Ligi grup aşamasında liderliği paylaşıyor.

Feyenoord 19 Yaş Altı ilk 11'i: De Mol; Silva Dias, Schens, Plantinga, Slory; El Harmouz, Nahany, Faik; Schaken, Neijenhuis, Zinhagel.