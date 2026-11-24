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Feyenoord, salı akşamı üst üste yedinci maçında da galibiyet alamadı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto'ya 0-1 yenildi. Rotterdam ekibi, Oussama Targhalline'in ikinci dakikadaki talihsiz kendi kalesine golünün ardından toparlanamadı.

Feyenoord'da Giovanni van Bronckhorst iki önemli değişiklik yaptı. Tjark Ernst kaleyi Florian Kastenmeier'e bırakırken Nacho Ferri'nin yerine Shaqueel van Persie ilk 11'de başladı. “Hayır, bu sadece bir maçlık değil”, diyen Feyenoord teknik direktörü, kaleci değişikliğini Ziggo Sport'a açıkladı .

Ancak Kastenmeier de Feyenoord'un henüz ikinci dakikada geriye düşmesini önleyemedi. Oskar Pietuszewski, Givairo Read'i kolayca geçip ceza sahasına doğru kayan Victor Froholdt'a yerden orta yaptı. Top ağlara gitti, ancak tekrar görüntülerinde son dokunuşu talihsiz bir şekilde Targhalline'in yaptığı görüldü: 0-1.

Sonraki bölümde iki takım birbirine yakın bir oyun sergiledi. Feyenoord adına Luciano Valente iki kez gole yaklaşırken Anis Hadj Moussa da sağ kanatta tehlike yarattı. Ancak bitiricilik eksikti. Diğer tarafta Santiago Gimenez'in denediği gösterişli röveşata ise az farkla üstten auta çıktı.

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Javi López de kafayla bulduğu büyük fırsatı değerlendiremedikten sonra Feyenoord, devre arasına girilirken bir gol daha yiyecek gibi göründü. Gimenez'in çok yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Kastenmeier güzel bir refleksle çıkardı. De Kuip'te hemen büyük bir sevinç yaşandı.

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İkinci yarıda da gerilim hissediliyordu. Beraberlik golünü arayan Feyenoord, Porto'yu giderek daha fazla geriye itti ancak konuk ekibin hızlı hücumlarına karşı da dikkatli olmak zorundaydı.

Beraberlik arayışında Gjivai Zechiël'in kullandığı serbest vuruşu Diogo Costa güzel bir kurtarışla çıkardı. Porto kalecisi, ardından uzaktan çekilen bir şutu da üst köşeden çıkardı. Van Bronckhorst, son bölümde sonucu değiştirebilmek umuduyla Ferri ve Gonçalo Borges'i oyuna aldı.

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Feyenoord gole yaklaştı ve beraberliği kesinlikle hak ediyordu. Targhalline'in uzaktan çektiği sert şut De Kuip'i ayağa kaldırdı, ancak top Diogo Costa'nın parmak uçlarına çarpıp direkten döndü. Costa, Ferri'nin güçlü kafa vuruşunu da biraz şansının yardımıyla engelledi. Ardından akılalmaz bir sahne yaşandı.

Bosnalı hakem Irfan Peljto, Ferri'nin kafa vuruşundan sonra topun gol çizgisini geçtiğini düşünerek Feyenoord lehine gol kararı verdi. Saatinin gol sinyali verdiği söylendi, ancak top kesinlikle çizgiyi geçmemişti. De Kuip'te gol sevinci yaşandı, fakat yarım dakika sonra VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

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Böylece Feyenoord gol bulamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir yenilgi daha aldı. Van Bronckhorst'un takımı beş maç sonunda üç puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna ulaşmak için neredeyse imkânsız bir görevle karşı karşıya. Porto ise galibiyetle önemli bir avantaj elde ederek puanını altıya yükseltti.