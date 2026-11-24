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Feyenoord, salı akşamı üst üste yedinci maçında da galibiyet alamadı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde Francesco Farioli'nin FC Porto'suna 0-1 yenildi. Rotterdam ekibi, Oussama Targhalline'in talihsiz kendi kalesine golüyle henüz ikinci dakikada geriye düştü ve bu darbeyi atlatamadı.

Feyenoord'da Giovanni van Bronckhorst iki önemli değişiklik yaptı. Tjark Ernst ilk 11'deki yerini Florian Kastenmeier'e bırakırken Nacho Ferri'nin yerine Shaqueel van Persie başladı. “Bu yalnızca bir maçlık bir karar değil, hayır.” Feyenoord teknik direktörü, kaleci değişikliğini Ziggo Sport'a bu sözlerle açıkladı .

Ancak Kastenmeier de Feyenoord'un henüz ikinci dakikada geriye düşmesini engelleyemedi. Oskar Pietuszewski, Givairo Read'i kolayca geçip yerden bir orta yaptı. Kayarak topa yetişen Victor Froholdt'un ardından top ağlara gitti. Ancak tekrar görüntülerinde son dokunuşu talihsiz bir şekilde Targhalline'in yaptığı görüldü: 0-1.

Sonraki bölümde iki takım da birbirine karşı oldukça dengeli bir oyun sergiledi. Feyenoord adına Luciano Valente iki kez gole yaklaştı, Anis Hadj Moussa da sağ kanattan tehlike yarattı. Ancak son vuruşlarda isabet yoktu. Diğer tarafta Santiago Gimenez, röveşatayla şansını denedi fakat top az farkla üstten dışarı çıktı.

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Javi López de kafayla yakaladığı büyük fırsatı değerlendiremeyince Feyenoord, devre arasına girilmek üzereyken bir gol daha yiyecek gibi göründü. Gimenez çok yakın mesafeden kafayla vurdu, ancak Kastenmeier güzel bir refleksle topu çıkardı. De Kuip'te hemen büyük bir sevinç yaşandı.

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İkinci yarıda da heyecan hissediliyordu. Beraberlik golünü arayan Feyenoord, Porto'yu giderek daha fazla geriye itti ancak konuk ekibin hızlı hücumlarına karşı da dikkatli olmak zorundaydı.

Beraberlik arayışında Gjivai Zechiël'in serbest vuruşunu Diogo Costa güzel bir kurtarışla çıkardı. Porto kalecisi, ardından uzaktan gelen bir şutu da üst köşeden aldı. Van Bronckhorst, son bölümde bir şeyler değiştirme umuduyla Ferri ve Gonçalo Borges'i oyuna aldı.

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Feyenoord gole yaklaştı ve beraberliği kesinlikle hak ediyordu. Targhalline'in uzaktan çektiği sert şut De Kuip'i ayağa kaldırdı, ancak Diogo Costa'nın parmak uçlarıyla dokunduğu top üst direğe çarptı. Costa, Ferri'nin güçlü kafa vuruşunu da biraz şansının yardımıyla kurtardı. Ardından inanılmaz bir sahne yaşandı.

Bosnalı hakem Irfan Peljto, Ferri'nin kafa vuruşunun ardından topun kale çizgisini geçtiğine inanarak Feyenoord lehine gol kararı verdi. Saatinin bunu gösterdiği söylendi, ancak top kesinlikle çizgiyi geçmemişti. De Kuip golü kutladı, fakat yarım dakika sonra VAR kararıyla gol iptal edildi.

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Böylece Feyenoord gol bulamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir yenilgi daha aldı. Van Bronckhorst'un takımı, beş maç sonunda üç puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde ara tura yükselmek için neredeyse imkânsız bir görevle karşı karşıya. Porto ise bu galibiyetle önemli bir sonuç elde ederek puanını altıya çıkardı.