Feyenoord, Dick Advocaat'ın ardından teknik kadroyu desteklemek üzere bir başka tanınmış ismi kadrosuna kattı

Casper van Eijck, sağlık ekibine destek olmak üzere Feyenoord'a geri dönüyor. Bu haber, 1908.nl'ye içeriden gelen bilgilerle doğrulandı.

Feyenoord zorlu bir sezon geçiriyor, ancak VriendenLoterij Eredivisie'de hala ikinci sırada yer alıyor. Geçen ay, Dick Advocaat'ın sezon sonuna kadar teknik direktör Robin van Persie'ye destek olmak üzere danışman olarak atandığı duyurulmuştu.

Şimdi Van Eijck (69) da Rotterdam ekibine destek verecek. Umut, onun Feyenoord'un sağlık ekibine, sakatlık dalgasını durdurmada yardımcı olabileceği yönünde.

Feyenoord, tüm sezon boyunca ciddi sakatlıklarla boğuşuyor. Şu anda Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal ve Anis Hadj Moussa gibi isimler sakatlar listesinde yer alıyor.

Van Eijck, Feyenoord'da yabancı bir isim değil. 2010 ile 2021 yılları arasında kulüp doktoru olarak görev yapmıştı. Daha sonra pankreas kanseri araştırmalarına tamamen odaklanmak için bu görevinden ayrılmıştı.

2024'ün başlarında Van Eijck, Advocaat ile birlikte Curaçao'da göreve başladı. Advocaat milli takım teknik direktörü, Van Eijck ise milli takım doktoru oldu. Bu yılın Şubat ayında Advocaat, kişisel nedenlerle görevinden ayrıldı. Van Eijck de istifa etti.

Advocaat gibi, Van Eijck'in Feyenoord'daki rolü de esas olarak destekleyici nitelikte. Bu, onun tıbbi ekibe tam olarak katılmayacağı ve büyük olasılıkla yedek kulübesinde de yer almayacağı anlamına geliyor.