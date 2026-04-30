Feyenoord’da yeni genel müdür arayışı, Robert Eenhoorn’un adının yüksek sesle haykırıldığı De Kuip’te büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Algemeen Dagblad gazetesi yazarı Mikos Gouka, kapsamlı bir analizinde, perde arkasında göz ardı edilen bir faktörün en az bu kadar önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Feyenoord gözlemcisine göre, "ayrılan" Sjaak Troost'un etkisi hâlâ son derece canlı.

Eenhoorn, birçok taraftar ve ilgili kişi için kulübü daha yüksek bir seviyeye taşıyacak ideal aday olarak görülüyor. Ayrıca, AZ'nin eski genel müdürü de en sevdiği kulüpte bir görev almakta istekli, bu da onun gelmesi yönündeki talepleri daha da güçlendiriyor. Yine de, taraftarların hayal kırıklığına uğramasına rağmen, şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemedi.

Durum, 2019 yılını hatırlatıyor; o zaman da Eenhoorn gündemdeydi ancak sonunda göreve gelmemişti. O dönemde, içeriden gelen bilgilere göre kulüp yönetimi içinde doğru kimya oluşmamış ve iç yapılar onun çalışma tarzına uygun değildi.

Mevcut güç dengeleri içinde Troost dikkat çekici bir rol oynuyor. Eski Feyenoord oyuncusu, bu yılın başlarında Yönetim Kurulu'ndan ayrıldığını duyurmuştu, ancak Troost görevinden resmi olarak istifa etmesine rağmen, bir halefi bulunmadığı sürece oy hakkını koruyor. Bu sayede, yeni genel müdürün atanması da dahil olmak üzere kritik kararlar üzerinde dolaylı olarak hâlâ büyük bir etkiye sahip.

Onun oyu, Troost'un yıllardır yakın işbirliği içinde olduğu ve mükemmel bir ilişki sürdürdüğü denetim kurulu başkanı Toon van Bodegom'un elinde sayılır.

Feyenoord Dostları bu yapıya büyük şüpheyle yaklaşıyor. Gouka, "Onlar şöyle diyor: Troost gitti, artık toplantılara katılmıyor, kulübün geleceğine onun karar vermesi saçmalık" dedi.

Van Bodegom’un, Troost’un “hayalet sesi”nin desteğiyle, Eenhoorn’u bir kez daha es geçmek isteyeceği endişesi var. Böyle bir senaryo, geçmişin tekrarı anlamına gelir.

Bu arada zaman geçiyor ve kulüp yönetimi üzerindeki baskı artıyor. Aslında istenen sıra bu olmasa da, kulüp içinde yeni bir genel müdür atanmadan önce bir teknik direktörün gelmesi bile gündeme geliyor. Gouka, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst'un isminin "sürekli gündeme geldiğini" belirtiyor.