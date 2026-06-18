Feyenoord'dan, aralarında Dirk Kuijt'in damadının da bulunduğu iki oyuncu daha ayrıldı

Paulo Rudisill, Feyenoord'dan ayrıldığını Instagram üzerinden duyurdu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kaleci Plamen Andreev (21) de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Amerikalı Rudisill, iki yılın ardından memleketi Kaliforniya'ya geri dönüyor. Genç milli oyuncu, Rotterdam'da geçirdiği özel bir dönemi geride bırakıyor; bu süre zarfında kız arkadaşı Noëlle Kuijt (22) ile tanışmıştı.

Rudisill, Feyenoord’un çeşitli gençlik takımlarında forma giydi, ancak A takımda ilk maçına çıkma fırsatı bulamadı. Kulüp, süresi dolan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Rudisill’in yanı sıra Andreev de Feyenoord’dan ayrılmak üzere. Bulgar kaleci, Levski Sofya’dan 1,2 milyon avroya transfer edilmişti, ancak beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

Andreev, Feyenoord formasıyla sadece bir resmi maçta forma giydi ve ardından Racing Santander ile Lech Poznań’a kiralandı. Nemzeti Sport’un haberine göre, yakında Macaristan’ın Debreceni VSC takımına transfer olacak.

Fırtına öncesi sessizlik

Feyenoord’un ilk gerçek transferi hâlâ bekleniyor. Ancak teknik direktör Devy Rigaux, Standard Liège’den 17 yaşındaki üst düzey yetenek Ilian Hadidi’yi Rotterdam’a getirdi.

Jeyland Mitchell, 1,8 milyon avroya Sturm Graz’a satılırken, kiralık oyuncu Malcolm Jeng ise Stade Reims’e geri dönüyor. Steven Benda, Gernot Trauner ve Raheem Sterling ise bedelsiz olarak yeni bir takım arayışına giriyor. Lucas Gardenier ve Ayoub Ouarghi ise önümüzdeki sezon FC Dordrecht’te kiralık olarak forma giyecek.