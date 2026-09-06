Anis Hadj Moussa’nın hayalindeki Ittihad Club transferi pazar günü suya düştü. Suudi kulübü, Feyenoord’un banka teminatı verme şartını yerine getirmek istemiyor ve o ülkede transfer piyasası bu pazar kapanacağı için tam anlaşmaya varmak adına artık zaman kalmadı. Şimdi perde arkasına dair daha fazla detay ortaya çıktı.

Ittihad Club da tıpkı Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ahli gibi devlet tarafından yönetilen Public Investment Fund’ın (PIF) mülkiyetinde. Tüm ödemeler PIF tarafından güvence altına alındığı için banka teminatı bu kulüplerde alışılmadık bir kavram. Bu fonun varlığı 900 milyar ile 1,15 trilyon euro arasında.

Transfer bedeli konusunda artık herhangi bir tartışma yürütülmesine gerek yoktu. Ittihad Club, 37,5 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklif etti ve bu sayede Feyenoord mutlak bir rekor transfer gerçekleştirebilirdi. Ancak anlaşma, Feyenoord’un her şartta banka teminatı istemesi nedeniyle bozuldu. Teorik olarak hâlâ bir anlaşma sağlanabilir, ancak Hadj Moussa’nın sağlık kontrolünden geçmesi için artık zaman yok.

Ittihad Club son yıllarda yabancı kulüplerle sık sık milyonlarca euroluk anlaşmalar yaptı. Kulüp, örneğin Steven Bergwijn için Ajax’a 21 milyon euro, Moussa Diaby için Aston Villa’ya 60 milyon euro, Fabinho için Liverpool’a 47 milyon euro ve George Ilenikhena için AS Monaco’ya 33 milyon euro ödedi.

"Ittihad Club cephesinde büyük bir hayal kırıklığı var" diye yazdı Algemeen Dagblad. "Sadece forveti kaçırdıkları için değil, aynı zamanda Suudi Arabistan’da istediklerini alamadıkları durumlar çok sık yaşanmadığı için de. Üstelik mesele bir banka teminatı."

Gazete, Feyenoord’un 2025’te yaşadığı kötü bir deneyimin bu transferin bozulmasında rol oynadığını biliyor. "Kulüp, bir yıldan biraz daha uzun süre önce savunmacı Dávid Hancko’yu Al-Nassr’a sattı, ancak o kulüp Slovak oyuncunun gelişini, savunmacı oyuncu antrenman eşofmanıyla oyuncu otelinin lobisinde otururken son anda yine iptal etti."

"Feyenoord daha sonra Hancko yarışında çok daha az bir bedelle Atlético Madrid’in hamle yaptığını gördü. Bir transfer, gerçekten bitmeden bitmiş sayılmaz. Banka teminatı olsun ya da olmasın."

De Telegraaf şöyle yazdı: "Oyuncu için bu, kariyerinin en büyük hayal kırıklığı; çünkü beş sezonda 50 milyon eurodan fazla kazanabilirdi. Ittihad Club şimdi başka seçeneklere yöneliyor ve Feyenoord’dan vazgeçiyor."

Transfer uzmanı Ben Jacobs, De Kuip’teki 'iç siyasete' işaret ediyor. "Bu durum Feyenoord’da rol oynuyor. Kaynaklar, Hadj Moussa satılsaydı Vrienden van Feyenoord’un Denetim Kurulu’ndan ayrılacağına inanıyor. Vrienden van Feyenoord, (genel direktör, notu düşülmüştür) Eenhoorn’un atanmasında kilit rol oynadı."

"Bu, Givairo Read’in AS Roma’ya gerçekleşmeyen transferindeki soruna benzer bir problem" sonucuna varıyor gazeteci. Teknik direktör Dévy Rigaux daha önce, Read’in takımda kalmasının ve AS Roma’nın savunmacı için ödemeye hazır olduğu onlarca milyon euronun reddedilmesinin sportif bir tercih olduğunu belirtmişti.

Ittihad Club’ın, Hadj Moussa’nın ardından alternatifler olarak PSV’den Esmir Bajraktarevic veya Zenit St. Petersburg’dan Luiz Henrique için hâlâ girişimde bulunması mümkün. Kulüp ayrıca Georginio Wijnaldum’u kadrosuna katmaya da yakın, ancak orta saha oyuncusu bonservissiz olduğu için bu konuda bir aciliyet bulunmuyor.



