Feyenoord'daki felaket dönemi unutulmuş gibi görünüyor: Flop, Dünya Kupası'na doğru hızla ilerliyor

Kanada'nın önde gelen spor kanalı TSN, Cyle Larin'in önümüzdeki yaz Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin. 30 yaşındaki forvet, sezonun ilk yarısında Feyenoord'da kiralık olarak pek ikna edici bir performans sergileyememişti, ancak Southampton'da tamamen canlandı.

Kanadalılar, 88 kez milli formayı giyen oyuncunun İngiltere'de sergilediği performanstan oldukça etkilendi. “Larin için ne büyük bir dönüş. Oynama süresinin azlığı ve Feyenoord'a yaptığı felaket kiralık transferi, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almasını engelleyecek gibi görünüyordu. Hatta Larin'in 26 kişilik kadroda yer alıp almayacağı bile tartışılıyordu.”

“Larin’in Ocak ayında Southampton’a transfer olmasıyla bu konudaki tüm tartışmalar artık geride kaldı. Saints’te düzenli olarak forma giyen Larin, adeta yeniden doğmuş gibi. Kendine güveniyor. İyi oynuyor. Tekrar gol atıyor,” deniyor son derece övgü dolu bir şekilde.

Larin'in yeniden en iyi haline döndüğü belirtiliyor. “Geçen hafta Wrexham'ı 5-1 mağlup ettikleri maçta 61. dakikada attığı golü izlemek bile, onu 2022 Dünya Kupası elemelerinde Kanada için bu kadar mantıklı bir ilk 11 oyuncusu yapan seviyeyi görmek için yeterli.”

Analist Steven Caldwell, Larin'in Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlaması gerektiğini bile düşünüyor. “Larin, Juventus'tan Jonathan David ile birlikte iki forvetli bir sistemde Kanada'nın ilk 11'inde yerini garantiledi.”

Çeşitli İngiliz medya kuruluşları şimdiden Dünya Kupası'nın ötesine bakıyor. Southampton'ın Larin'i RCD Mallorca'dan kalıcı olarak transfer etmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

Larin, şu ana kadar Southampton formasıyla on beş resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda altı gol attı ve bir asist yaptı.