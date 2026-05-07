Feyenoord'da Timon Wellenreuther'in yerine bu isim mi geçecek? "Henüz aramadılar"

Jari De Busser, Club Brugge veya Feyenoord'dan henüz bir haber almadı. Go Ahead Eagles'ın 26 yaşındaki kalecisi, Voetbal International'a verdiği kapsamlı röportajda bunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl De Busser, Belçika ve Hollanda'nın önde gelen kulüpleriyle anılmıştı. Ancak şu anda somut bir gelişme yok.

"Sadece ilgi olduğunu okudum. Sizden daha fazlasını bilmiyorum, çünkü haberleri ben de medyada gördüm. Bundan başka bir şey duymadım. Henüz beni aramadılar," dedi 1,90 metre boyundaki kaleci.

De Busser, Timon Wellenreuther'in ciddi bir rakibi olarak gündemde. “Hollanda'da güzel kulüpler var ve Feyenoord da bunlardan biri. Çok güzel bir kulüp. Mats Deijl sayesinde orada işlerin nasıl yürüdüğünü biraz biliyorum ve De Kuip harika bir stadyum.”

Yine de De Busser aceleci davranmak istemiyor. “Önce aramaları lazım, değil mi? Bakalım ne olacak.”

De Busser, Deijl'in Feyenoord'a transferinden rahatsız olmuştu. “O zaman, az önce bahsettiğim arkadaş grubunun yavaş yavaş dağıldığını fark ettim. Mats, grubu bir arada tutan kişiydi, bu yüzden ayrılması çok zor oldu. Ona hayranlık duyuyordum.”

De Busser, Go Ahead ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi var. Transfermarkt'a göre Belçikalı oyuncunun değeri yaklaşık 3 milyon euro.