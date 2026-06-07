Feyenoord’da Robin van Persie ile ilgili endişe verici bir gelişme: “Yöneticilerle uyumsuzluk”

Dick Advocaat, Cuma akşamı De Oranjezomer programında, yeni teknik direktör Dévy Rigaux’nun Robin van Persie hakkındaki sözlerine eleştirel bir tavır sergiledi. De Telegraaf’ın Kick-off programında Feyenoord’daki durum ayrıntılı bir şekilde tartışıldı ve Valentijn Driessen, Van Persie ile yeni kulüp yönetimi arasında görünürde bir uyum olmadığı sonucuna vardı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Rigaux ve gelecekteki genel direktör Robert Eenhoorn, basın karşısına birlikte çıktı. Ancak bu toplantıda, baş antrenör Robin van Persie'nin geleceğinin ne olacağı belirsizliğini korudu. Cuma akşamı Advocaat, De Oranjezomer programında Rotterdam'daki gelişmeler hakkında oldukça eleştirel açıklamalarda bulundu. Advocaat'a göre teknik direktörün pozisyonu çok fazla abartılıyor.

Jeroen Kapteijns, Advocaat'ın açıklamalarını akılsız bulsa da, De Kleine Generaal'in Van Persie'yi savunduğunu anlıyor. Yine de Kapteijns, Rigaux'nun kararını mantıklı buluyor. Valentijn Driessen'e göre, bu durumun asıl nedeni Van Persie'nin Advocaat ile çalışmaya devam etmek istemesi. “Dick, Rigaux tarafından saldırıya uğradığını hissediyor, sanırım.”

Driessen, Feyenoord teknik direktörünün medyada gelecek sezon "Küçük General" ile çalışmak istediğini söyledikten sonra Advocaat'ın sesini hiç çıkarmadığını belirtiyor. "O zaman ben de şunu düşünüyorum: o zaman neredeydin? O zaman da bunun iyi bir fikir olduğunu söyleyebilirdi."

“Ama bu konuda hiçbir şey duymadınız ve şimdi Van Persie yeni yönetim tarafından mercek altına alınıyor. Şimdi ise Advocaat, bu yeni yönetimin isteklerine karşı eleştiri getirmek için birdenbire ortaya çıktı,” diyor Driessen. Ona göre Advocaat kendini kişisel olarak saldırıya uğramış hissediyor.

“Rigaux, Robert Eenhoorn’un onayıyla pek çok şeyin yaşandığını ve pek çok şeyin de iyi gitmediğini ima ediyor. Bu konuda haklı, çünkü pek çok şey iyi gitmedi,” dedi Westlander. “Sonra Advocaat birdenbire ortaya çıkıp eleştiri getiriyor.”

Driessen, Rigaux, Eenhoorn ve Van Persie'nin tanışma toplantısından sonra yapılan açıklamaları dikkat çekici buldu. “Eğer birbirinizle bir uyum hissediyorsanız, Rigaux'nun orada söylediklerini söylemezsiniz. O zaman bunun için başka kelimeler kullanırsınız. Şimdi ise bu yöneticilerle Van Persie arasında bir kimya yokmuş gibi görünüyor. Advocaat'ın tepkisi bunu doğruluyor,” diye bitiriyor eleştirel gazeteci.