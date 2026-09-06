Jerayno Schaken cumartesi günü Feyenoord formasıyla tam anlamıyla rüya gibi bir ilk maç yaşadı. NEC karşısında attığı golle (1-3) o sırada 17 yaş 79 günlük olan sağ kanat oyuncusu, Eredivisie tarihinin gol atan en genç ilk maç oyuncusu oldu. Maçın ardından ışıl ışıl parlayan hücum oyuncusu, NOS tarafından 'hayalindeki kulüp' sorulduğunda bir saniye bile düşünmedi: "Real Madrid."

Schaken, bir saatlik oyunun ardından beklentilerin altında kalan Gaoussou Diarra'nın yerine oyuna girdi ve Luciano Valente'nin bu sırada 1-2'yi bulmasının beş dakika sonrasında müthiş bir şekilde fileleri havalandırdı. Sağ ayağını kullanan oyuncu içeri kat etti ve bir vücut çalımının ardından sol ayağıyla uzak üst köşeye kusursuz bir vuruş yaptı.

"Teknik direktör, 'rahatça keyif al, kendi oyununu oyna ve görevlerine sadık kal' dedi" diyerek başlıyor Schaken, Giovanni van Bronckhorst'un ilk maçından hemen önce verdiği talimatlarla ilgili açılış sorusuna yanıtına.

Schaken, oyuna girebileceği haberine yine de biraz hazırlıksız yakalandı. "Dürüst olmak gerekirse ben de bu kadar erken beklemiyordum ama teknik direktör maçın başından beri 'hazır ol' dedi. Ben de her zaman hazırdım."

"Sanırım önce biraz sindirmem gerekiyor. Hâlâ tam olarak farkında değilim. Her şey çok hızlı gelişti, o yüzden biraz sindirmem lazım. Henüz tam olarak idrak edebilmiş değilim" diyen Schaken, gelecek hafta henüz çok yeni olan kariyerine yeni bir sayfa daha ekleyebilir.

Feyenoord çarşamba akşamı ikonik Spotify Camp Nou'da FC Barcelona ile karşılaşacak ve Schaken, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldığını biliyor. "Gidip gitmeyeceğimi henüz bilmiyorum, bu teknik direktöre bağlı. Güzel bir sürpriz olsun bakalım."

"Orada oyuna sonradan girebilirsem güzel olur ama oynayabilirsem zaten mutlu olurum" diyen ayakları yere basan Schaken, ardından 'hayalindeki kulüp' sorusuna cevap vermek için yine bir saniyeye bile ihtiyaç duymuyor: "Real Madrid."

Feyenoord'un çarşamba günü tam da Real Madrid'in ezeli rakibiyle oynayacak olması muhabiri güldürüyor. "O zaman Barcelona yanlış tercih!"

"Doğru, doğru, doğru" diye yanıt veriyor Schaken. "Tercihim Real Madrid." Feyenoord ile Barcelona, çarşamba günü saat 18.45'te sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.



