Feyenoord, can sıkıcı haberlerin ardından yeni bir pozisyonda takviye arayışına girdi

Feyenoord Transfermarkt’ın Cuma günü bildirdiğine göre, teknik direktör Devy Rigaux, De Kuip’e bir sol bek daha transfer etme olasılıklarını araştırıyor.

Bu durum, Feyenoord'un Dünya Kupası'ndan geriye kalan can sıkıcı bir sorunla doğrudan ilgili. Kanat bek Jordan Bos, Avustralya ile Mısır arasındaki maç sırasında sakatlandı.

23 yaşındaki Bos şu anda Rotterdam'a geri döndü ve Feyenoord, sol bek oyuncusunun ne kadar süreyle kadro dışı kalacağına dair en kısa zamanda netlik kazandırmayı umuyor.

Feyenoord’un muhtemelen yeni bir sol bek transfer etmesinin bir diğer nedeni de Gijs Smal’ın hâlâ forma girememesi.

28 yaşındaki Smal, 2024 yılında Feyenoord'a geldiğinden bu yana sakatlık nedeniyle yirmi resmi maçı kaçırmak zorunda kaldı.

Bos’un sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt’a göre değeri 12 milyon avro. Smal’ın sözleşmesi ise bir yıl önce sona eriyor ve değeri 5,5 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Feyenoord’un FC Dordrecht ile oynadığı hazırlık maçında (0-6 galibiyet) sağ bek Mats Deijl sol bek pozisyonunda görev aldı. Genç oyuncu Tijme Wessels, ikinci yarıda onun yerine oyuna girdi.