Feyenoord bu seçeneği listeden çıkarabilir gibi görünüyor: Başarılı teknik direktör ayrılmak istemiyor

Dick Schreuder, NEC'de kalmak istiyor. Gazeteci Mounir Boualin, Nijmegen kulübü çevresindeki kaynaklara dayanarak bu haberi verdi. Feyenoord, Robin van Persie'nin yerine geçecek bir isim arıyor ve Schreuder'in adı De Kuip'te kısa sürede gündeme gelmişti, ancak Rotterdam kulübü başka bir aday aramak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Boualin'e göre Schreuder kararını verdi: 54 yaşındaki teknik direktör, gelecek sezon da geçen sezon Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan takımın başında olacak. Teknik direktörün De Goffert'teki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

Voetbal International'ın Feyenoord gözlemcisi Martijn Krabbendam, Pazar günü Schreuder'in Rotterdam'daki bir maceraya hemen 'hayır' demeyeceğini bildirmişti. "Orada uzun süreli bir sözleşmesi var ve NEC, başarılı teknik direktörlerini öylece bırakmayacaklarını zaten belirtti, bu yüzden Feyenoord'un NEC ile uzun süre pazarlık yapmaya ve çok yüksek bir ücret ödemeye istekli olup olmadığını bilmiyorum," dedi kulüp gözlemcisi, Dickvoormekaar podcast'inde hemen bir yorumda bulundu.

Bir gün sonra, antrenörün odak noktasının şimdilik tamamen NEC olduğu ortaya çıktı. Nijmegen'deki kulüp yönetimi ise temkinli davranıyor, Boualin Schreuder ile ilgili haberinde bunu vurguluyor.

Schreuder'i NEC'de, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına ulaşmak gibi muhteşem bir zorluk bekliyor. Kulüp, ön eleme turlarını geçerek bu milyar dolarlık turnuvaya katılmayı umuyor.

Geçen yıl göreve getirilen Schreuder, NEC'de son derece başarılı bir ilk sezon geçirdi. Takımına oldukça hücumcu bir futbol oynattı ve sezonu sürpriz bir şekilde üçüncü sırada tamamladı. Sezonun tek lekesiyse, Eurojackpot KNVB Kupası finalinde AZ'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgiydi.

Bu nedenle Feyenoord, başka bir aday aramak zorunda kalacak gibi görünüyor. Arne Slot ve Oliver Glasner gibi isimler gündeme geldi, ancak ESPN'den Sinclair Bischop'a göre bunlar gerçekçi seçenekler değil. Teknik direktör Dévy Rigaux, Wouter Vrancken (Sint-Truiden) ve kısa süre önce AS Monaco'dan ayrılan Sébastien Pocognoli'den etkilenmiş durumda.