Feyenoord, bu adımını sürdürerek Ajax’tan bir oyuncuya üç yıllık sözleşme teklif etti

Ajax Showtime’ın Perşembe sabahı bildirdiğine göre, Feyenoord, Anass Moumane’yi kadrosuna katmak istiyor. 18 yaşındaki Amsterdamlı oyuncu, Rotterdam-Zuid’da üç sezonluk bir sözleşme imzalayabilir.

Moumane normalde gelecek sezon Jong Ajax'a katılacaktı, ancak devam eden sözleşmesine rağmen doğduğu şehirden bedelsiz olarak ayrılabilir.

Gazeteci Bram Bark’a göre Feyenoord bu olasılığı değerlendiriyor ve ezeli rakip, Moumane’ye üç yıllık bir sözleşme teklif etti.

Diğer kulüplerin de ilgisini çeken Moumane, zor bir seçimle karşı karşıya. Ajax'taki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

Moumane, Jong Ajax’a katılabilir, ancak Feyenoord’un teklifi daha iyi bir gelecek vaat ediyor gibi görünüyor. De Kuip’te doğrudan üç yıllık bir sözleşme imzalayabilir.

“Ajax içinde bu yetenekli oyuncuyu bırakıp bırakmama konusunda görüş ayrılıkları olsa da, kulüp olası bir ayrılık durumunda geri alım maddesi veya satış payı talep etmeyecek,” diye ekliyor Bark.

Moumane, geçen yaz AFC’den transfer edilmişti, ancak 2015 ile 2019 yılları arasında Ajax’ın altyapısında da kısa bir süre forma giymişti.