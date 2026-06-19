Feyenoord, bir oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu: 'Ona her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz'

Plamen Andreev, Feyenoord’dan kesin olarak ayrılıyor. Rotterdamlı kulüp, resmi kanalları aracılığıyla 21 yaşındaki kalecinin kariyerine Macaristan’ın Debreceni VSC takımında devam edeceğini duyurdu.

Rotterdarlı kulüp, kendi internet sitesinde “Feyenoord, Andreev’e futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diler” ifadesini kullandı. Kalecinin De Kuip’te 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı.

Andreev, iki yıl önce Feyenoord tarafından Levski Sofia'dan transfer edilmişti. Bu transfer için 1,2 milyon euro ödenmişti.

Bulgar oyuncu, gelecek vaat eden yetenekli bir kaleci olarak görülüyordu, ancak Rotterdam-Zuid’da hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı. Andreev, Feyenoord’un A takımında sadece bir resmi maça çıktı.

Bu maç, 18 Mayıs 2025 tarihinde, 2024/25 Eredivisie sezonunun son haftasında sc Heerenveen'e karşı oynanmıştı. Feyenoord bu maçı 2-0 kaybetmişti.

Geçtiğimiz sezon Andreev iki kez kiralandı. Önce Racing Santander’e, ardından Lech Poznań’a.

Şimdi ise Debreceni VSC tarafından kalıcı olarak transfer edildi. Bu kulüp, Macaristan'da yedi kez şampiyon oldu ve geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı. Transferin bedeli hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.