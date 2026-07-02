Feyenoord, Benfica'da kısa bir süre forma giyme şansı bulan yetenekli oyuncu için 'yüklü bir meblağ' ödüyor

Feyenoord, Samil Koroma’yı FC Emmen’den transfer etti; her iki kulüp de bu hafta resmi kanalları aracılığıyla bu haberi duyurdu. On beş yaşındaki forvet, 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Koroma, kulübün web sitesinde yaptığı açıklamada yeni macerasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti. “Feyenoord forması giyebilmek bir rüya gibi. Bu fırsat için minnettarım ve burada her gün kendimi daha da geliştirmek istiyorum.”

“Sıkı çalışacağım, antrenörlerimden ve takım arkadaşlarımdan çok şey öğreneceğim ve daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Bu yeni maceraya başlamayı çok heyecanla bekliyorum ve burada güzel adımlar atmayı umuyorum.”

Koroma’nın futbol kariyeri, vv Bargeres ve vv Drenthina’nın amatör takımlarında başladı. Ardından Emmen’in altyapısına katıldı ve burada çeşitli kulüplerin dikkatini çekti.

Zwolle’li sağ kanat oyuncusu, bu yılın başında Benfica’da deneme antrenmanlarına katıldı. PSV, Ajax, FC Groningen ve sc Heerenveen de Koroma ile ilgilendi, ancak Feyenoord sonunda onu ikna etmeyi başardı.

Menajeri Melvyn Wolthers, Dagblad van het Noorden gazetesine verdiği demeçte, Feyenoord’un Koroma’yı kadrosuna katmak için 100.000 euro gibi “büyük bir meblağ” ödediğini açıkladı.

Koroma ilk etapta Feyenoord U17 takımına katılacak. Rotterdam’da bir ev sahibi ailenin yanında kalacak.