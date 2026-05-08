Feyenoord - AZ yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Feyenoord - AZ maçı için TV kanalları ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maç Hollanda'da ESPN'de yayınlanacak ve Ziggo veya Canal+ üzerinden izlenebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Feyenoord'un bu maç için oldukça uzun bir sakatlık listesi var. Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo 't Zand, In-Beom Hwang ve Leo Sauer sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Muhtemel kadro henüz onaylanmadı; maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

AZ'de Jizz Hornkamp, sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan tek isim. Alkmaarders tarafında cezalı oyuncu bulunmuyor. AZ için de muhtemel kadro henüz belli değil; maçın başlamasına yakın daha fazla haber eklenecek.

Son dönemdeki form durumu

Feyenoord, son beş Eredivisie maçından ikisini kazandı, üçü berabere bitti ve hiç yenilmedi. En son maç, 3 Mayıs'ta Fortuna Sittard deplasmanında 1-2 galibiyetle sonuçlandı. Bundan önce Feyenoord, 25 Nisan'da FC Groningen'i 3-1 mağlup etmişti. Takım, Ajax (1-1), NEC (1-1) ve FC Volendam (0-0) ile berabere kaldı. Beş maçta Feyenoord altı gol attı ve beş gol yedi.

AZ, son beş maçta karışık bir performans sergiledi: iki galibiyet, üç beraberlik ve hiç mağlubiyet. En son maç, 3 Mayıs'ta FC Twente deplasmanında 2-2 berabere sonuçlandı. Dikkat çeken sonuçlar arasında 19 Nisan'da NEC'e karşı 5-1'lik kupa galibiyeti ve 12 Nisan'da sc Heerenveen'e karşı 3-0'lık galibiyet yer alıyor. AZ, bu beş maçta 12 gol attı ve 5 gol yedi, ancak takım üç farklı ligde oynadı.

Karşılaşmalar

En son karşılaşma 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti; o gün AZ ve Feyenoord, Alkmaar'da Eredivisie'de 3-3 berabere kaldı. Bundan önce Feyenoord, 5 Nisan 2025'te Alkmaar'da 0-1 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Feyenoord üç kez galip gelirken, AZ bir kez galip geldi; bir maç ise berabere sonuçlandı. AZ'nin tek galibiyeti Kasım 2024'te, Feyenoord'un kendi sahasında 3-2 mağlup olduğu maçta gerçekleşti.

Puan Durumu

Eredivisie'nin şu anki sıralamasında Feyenoord ikinci sırada yer alırken, AZ altıncı sırada bulunuyor.